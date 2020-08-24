Редакция 24 канала выяснила, какими будут романтические отношения всех знаков зодиака на этой неделе. Читайте подробную информацию, как изменится ваша любовная жизнь в период с 24 по 30 августа 2020 года.

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Гороскоп на неделю 24 – 30 августа 2020 для Овна

Личная жизнь Овнов на этой неделе будет идти очень хорошо и поражать отношениями с партнером. Но астрологи советуют не срываться на вторую половинку и избегать ссор и поводов для конфликтов. Берегите друг друга и всегда будьте рядом. Покажите партнеру, что вы его/ее любите.

Одинокие Овны должны постараться изменить свое видение отношений и мыслить нестандартно. Это поможет вам встретить интересного человека, с которым у вас может завязаться роман.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на неделю 24 – 30 августа 2020 для Тельца

Планеты заставят Тельцов в ближайшие дни почувствовать, что им нужно решить некоторые проблемы в любовной жизни, которые беспокоили долгое время. Вам будет очень весело с вашим партнером, если вы позволите проявиться своей сексуальности и романтике. Устройте страстный вечер, выходные тоже пройдут замечательно.

Зато одинокие Тельцы сейчас имеют счастливую беззаботную жизнь. И вскоре ваши поиски любви закончатся и вы найдете того человека, которого так долго искали.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на неделю 24 – 30 августа 2020 для Близнецов

Эта неделя для Близнецов будет хорошей в сфере ваших отношений. Вы и ваш партнер сможете обсудить важные вопросы и сложите несколько хороших планов на совместную жизнь. Небольшая поездка сейчас будет полезной для вас обоих.

Одинокие Близнецы не должны оставлять все на волю случая. Не ждите знака свыше, делайте первые шаги и так вы добьетесь того, чего больше всего хотите.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на неделю 24 – 30 августа 2020 для Рака

В отношениях Раков в период с 24 по 30 августа все будет "гладко". Поэтому, если вы хотите улучшить свои отношения, попробуйте стать ближе к своему партнеру. Лучше сейчас избегайте дискуссий, которые могут вызвать конфликты. И делайте больше, чтобы поразить вторую половинку.

А одинокие Раки на этой неделе получат возможность изменить свою жизнь. В частности, вы можете перестать быть одинокими и встретить кого-то очень интересного.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на неделю 24 – 30 августа 2020 для Льва

Хорошее настроение поможет Львам на этой неделе хорошо провести время в отношениях. Не думай о вещах, которые причинили вам боль. Вместо этого заложите новый прочный фундамент, внесите свои предложения, и все будет хорошо. Покажите партнеру, что вы его/ее цените и действительно хотите быть рядом.

Одинокие Львы, скорее всего, найдут свою вторую половину, если будут хранить спокойствие. Вам удастся очаровать кандидата на ваше сердце и получить желаемое.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на неделю 24 – 30 августа 2020 для Девы

Отношения Дев на этой неделе будут складываться замечательно и могут стать еще лучше, если вы будете искренними и скажете о своих истинных чувствах партнеру. Выходные будут романтичными и даже страстными, но вы должны добавить к ним сексуальности и романтики.

Одиноким Девам сейчас нужно наслаждаться своей свободой и одиночеством. Это окажет положительное влияние на вас и преподнесет вам приятные сюрпризы.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на неделю 24 – 30 августа 2020 для Весов

В очередной раз Весы смогут поразить своего партнера сексуальностью и своим поведением. На этой неделе. Избегайте разговоров, которые могут привести к конфликтам и в конечном итоге испортить эту приятную атмосферу.

Одинокие Весы смогут в ближайшие дни изменить свою жизнь в лучшую сторону. У вас сейчас есть все необходимое, чтобы найти то, что ищете. Не стойте на месте.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на неделю 24 – 30 августа 2020 для Скорпиона

Скорпионы в период с 24 по 30 августа должны больше времени уделять своим отношениям, вам лучше перестать пренебрегать своим партнером. Также сейчас есть вещи, которые нужно решать немедленно, потому что если вы будете их игнорировать, это создаст еще более серьезные проблемы.

Одинокие Скорпионы на этой неделе могут признаться в любви тому, кто вас интересует. В таком случае вам нужно перестать прятаться и тонуть в собственной незащищенности. Делайте первые шаги к этому человеку, вам нечего терять.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на неделю 24 – 30 августа 2020 для Стрельца

Отношения Стрельцов на этой неделе будут "застойными", что будет вас раздражать. Не начинайте разговоры, которые могут только усугубить положение. Вместо этого побудьте некоторое время отдельно от партнера, чтобы понять, что вы действительно чувствуете.

Одинокие Стрельцы в ближайшие дни могут изменить свое мышление, поэтому вы можете по-другому относиться к окружающим. Планеты обязательно обещают на вашу долю человека, который очарует вас и "сведет с ума".

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на неделю 24 – 30 августа 2020 для Козерога

Козерогов на этой неделе ожидает много приятных сюрпризов. Ваш партнер будет полон романтики и страсти, и они подарят вам моменты удовольствия. Поэтому в ближайшие дни ваши отношения будут только укрепляться. Наслаждайтесь прекрасным временем с любимым человеком.

Интересно, что одинокие Козероги тоже на этой неделе не будут одинокими. Но вечер они проведут вместе с бывшим партнером, что может только расстроить вас и разочаровать. Поэтому хорошо подумайте над такой идеей.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на неделю 24 – 30 августа 2020 для Водолея

Водолеи в ближайшее время получат положительные эмоции, которые помогут вам расслабиться и получить удовольствие от отношений. Подойдите к партнеру по-своему и поговорите о проблемах и ваших желаниях. Если вы сохраните спокойствие, вам удастся вернуть мир и гармонию в отношения. На выходных вы сможете прекрасно провести время с любимым человеком и, возможно, далеко от всех.

Одинокие Водолеи смогут наконец признать, что они одиноки и заявят о своей готовности к отношениям. И сейчас вы имеете все, чтобы это получить.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на неделю 24 – 30 августа 2020 для Рыб

Отношения Рыб на этой неделе будут складываться хорошо, и вы сможете их улучшить. Также вы можете сделать своего партнера счастливым. К примеру, устройте несколько небольших романтических жестов, чтобы создать прекрасную атмосферу в вашей личной жизни.

Одинокие Рыбы встретят в период с 24 по 30 августа много интересных людей, которые очаруют их. Но будьте осторожны и не делайте ничего без раздумий. Потому что со временем можете сожалеть.