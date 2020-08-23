Гороскоп на тиждень 24 – 30 серпня 2020 для всіх знаків Зодіаку обіцяє насичені та різноманітні події, які подарують не лише нові враження, але й людей, які згодом стануть хорошими друзями. Читайте гороскоп на тиждень 24 – 30 серпня 2020 для всіх знаків Зодіаку, щоб точно знати, чого очікувати.

Читайте детальніше гороскоп на тиждень 24 – 30 серпня 2020 для всіх знаків Зодіаку.

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Гороскоп на тиждень 24 – 30 серпня 2020 для всіх знаків Зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на тиждень 24 – 30 серпня 2020 для Овна

Новий тиждень для Овнів буде сприятливим. У вас буде чудовий настрій, на роботі легко вирішуватимуться справи, втім на вашому шляху все ж таки зустрінуться негаразди. Вам буде складно спілкуватися з коханою половинкою. Постарайтеся обговорити всі моменти, які вас найбільше хвилюють.

Овнам цього тижня рекомендовано покладатися на свою інтуїцію. Тож, якщо відчуваєте, що не варто доводити керівництву свою правоту – просто промовчіть, аби уникнути конфліктів. Астрологи кажуть, що новий тиждень – це чудовий період, аби змінити свою зовнішність, тож можете сміливо братися за оновлення гардеробу чи зміни зачіски.

На вихідних займіться справами по дому. Вирішіть всі питання, які не дають вам спокою. У неділю рекомендовано скласти чіткий план наступного тижня, для того, щоб максимально використати час для досягнення посталених цілей.

Сприятливий день: 26 серпня

Несприятливий день: 27 серпня

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на тиждень 24 – 30 серпня 2020 для Тельця

Цього тижня на вас чекатимуть багато подій, зустрічей та нових знайомств. Якщо у вас немає коханої половинки, то не бійтеся написати людині, до якої відчуваєте щось більше, аніж дружбу. Саме такий сміливий крок стане рушійною силою вашого майбутнього.

Новий тиждень для вас стане чудовою платформою для професійного вдосконалення, проте не біжіть за миттєвими результатами. Усі ваші старання будуть враховані та оцінені керівництвом, але не одразу, а через деякий час. Поки що не плануйте відпустку, адже вам треба завершити усі розпочаті справи.

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На вихідних, щоб не відчувати себе втомленими, більше відпочивайте: читайте книги, дивіться фільми, гуляйте з друзями і не намагайтеся усі справи зробити за один день. У суботу правильно сплануйте свій робочий час, щоб наступного тижня не перегоріти від роботи.

Сприятливий день: 25 серпня

Несприятливий день: 27 серпня

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на тиждень 24 – 30 серпня 2020 для Близнюків

У Близнюків новий тиждень пройде досить спокійно та легко. Всі складні питання ви зможете швидко вирішити, тож у вас з'явиться час на себе та на вивчення чогось нового. У понеділок можуть виникнути фінансові труднощі та затримка зарплати, але це не привід конфліктувати з керівництвом, оскільки ситуація зміниться в кращу сторону.

В середині тижня зосередьтеся на своєму здоров'ї та прислухайтеся до свого організму. Сімейним представникам знаку варто більше часу приділити своїм дітям, а також провести разом час зі своєю коханою половинкою.

На вихідних відмовтеся від фізичних навантажень, навіть, якщо регулярно займаєтеся спортом. Краще приділіть час комфортному відпочинку, медитації чи прогулянці на свіжому повітрі.

Сприятливий день: 29 серпня

Несприятливий день: 30 серпня

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на тиждень 24 – 30 серпня 2020 для Рака

Цього тижня будьте відкриті до нових пропозицій, і вони почнуть до вас надходити. У вирішенні ділових питань покладайтеся на свою інтуїцію, адже логіка навряд чи приведе вас до бажаних результатів.

По можливості розберіться з боргами та не відкладайте незавершені справи. Вільний час присвятіть саморозвитку. Йдеться про професійні навички, які допоможуть вам у роботі. Будьте спокійними та уважними, не поспішайте, постарайтеся все робити вдумливо.

Здоров'я на вихідних може погіршитися. Слабкість в організмі може спровокувати недосипання, погане харчування та шкідливі звички. Приділяйте увагу деталям та постарайтеся внормувати графік сну, почати вживати здорову їжу та обмежити куріння чи вживання алкоголю.

Сприятливий день: 28 серпня

Несприятливий день: 30 серпня

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на тиждень 24 – 30 серпня 2020 для Лева

Новий тиждень для Левів буде доволі насиченим. Усі справи, які ви відклали у довгий ящик, дадуть про себе знати. Вам потрібно буде все вирішити у максимально короткі терміни дуже швидко та якісно. Ви витратите багато сили та часу, втім успішно подолаєте труднощі, які виникли.

Для тих, хто візьме ситуацію під контроль – розпочнеться новий етап в житті, і через деякий час, про проблеми будете згадувати з посмішкою.

Для самотніх представників знаку – вдалий час для налагодження особистого життя. Це тиждень рефлексії, довгих роздумів і планування. Найкращий спосіб зберегти внутрішню гармонію – регулярне заняття спортом.

Сприятливий день: 25 серпня

Несприятливий день: 26 серпня

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на тиждень 24 – 30 серпня 2020 для Діви

Ваш життєвий тонус і енергетика майже на максимумі і всі ваші плани вам вдасться подужати. У вівторок за прогнозами астрологів у вас відбудеться важлива подія у вашому житті. Втома, яка може супроводжувати вас увесь тиждень мине після того, як ви зміните свої звички. Зараз саме вдала нагода кинути курити чи перестати вживати алкоголь.

Щоб усі дні вам приносили позитивні емоції, вам потрібно бути чуйними до оточуючих. Зробіть своїм друзям подарунок і запросіть кудись на каву. Астрологи кажуть, що чудові емоції вам гарантовані. Розраховуйте на їхню дружню підтримку.

Ваші вихідні пройдуть вдало, якщо ви захопитеся розумовою діяльністю і, нарешті, спробуєте взятися за улюблені справи до кінця. У любовній сфері ви можете відчути величезний прилив енергії та бадьорість, втім не літайте у хмарах надто довго. Пам'ятайте, що найкращий для вас план – реалізація задуманого, тож плідно працюйте і не покладайте рук.

Сприятливий день: 24 серпня

Несприятливий день: 26 серпня

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на тиждень 24 – 30 серпня 2020 для Терезів

Терезам рекомендується цього тижня духовно вдосконалюватися. Якщо вам випаде нагода допомогти оточуючим – робіть це від щирого серця. На знаків зодіаку, які перебувають у стосунках, у середу чекає сюрприз.

В стосунках з рідними можливе налагодження тісних родинних зв’язків та залагодження гострих кутів. П'ятниця – вдалий час для покупок, які ви давно задумали, але ще так і не здійснили.

Не забувайте бути щирими та щедрими. Проявлена доброта принесе вам необхідний заряд сили та внутрішнього спокою.

Сприятливий день: 28 серпня

Несприятливий день: 29 серпня

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на тиждень 24 – 30 серпня 2020 для Скорпіона

Скорпіонам цього тижня варто забути про безглузді розмови з непотрібними людьми та посиденьки після роботи. Не витрачайте намарно свій час. Контролюйте свою розмову і не розповідайте дуже особисті речі малознайомим людям, адже це може піти вам не на користь. Щоб якнайкраще провести тиждень – поставте чітку і зрозумілу ціль, яка є для вас важливою і посприяйте її виконанню.

Не відмовляйте собі у задоволенні витратити гроші на великі покупки. Цей тиждень для цього дуже сприятливий – куплені речі прослужать дуже довго. Втім контролюйте свої фінансові витрати, за можливості почніть відкладати гроші, адже незабаром вони вам знадобляться.

Другу половину тижня постарайтеся робити лише те, що приносить вам задоволення. Не заставляйте себе робити ті справи, які приносять вам дискомфорт. Відпочиньте та наберіться сил для реалізації вашого давнього задуму.

Сприятливий день: 27 серпня

Несприятливий день: 30 серпня

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на тиждень 24 – 30 серпня 2020 для Стрільця

Стрільці цього тижня будуть у поганому настрої і всіляко зачіпатимуть оточуючих. На початку тижня ви будете поступати необдумано, втім не варто займатися самоосудом. Ваш настрій покращиться із плином подій, які прийдуть у ваше життя.

Ваша домашня атмосфера буде бажати кращого. Діти будуть дуже часто капризувати, скандалити і драматизувати усі події. Під впливом цього ви будете дуже роздратованими. Проявіть максимум ніжності, аби налагодити зв'язок зі своїми близькими.

На вихідних ви будете повні сил, тож вам захочеться зробити вдома генеральне прибирання, зробити усі справи, які у вас накопичилися та закрити усі гештальти. Якщо ви виділите час на фізичні навантаження, то будете перебувати у тонусі та хорошому настрої.

Сприятливий день: 25 серпня

Несприятливий день: 26 серпня

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на тиждень 24 – 30 серпня 2020 для Козерога

Цього тижня у Козерогів буде досить часто змінюватися настрій. Вам треба почати займатися тими завданнями, які вимагатимуть творчих думок. Знайдіть заняття, які повністю будуть направляти вас в приємне русло.

Також цього тижня вам буде легко вдаватися знайомство з людьми. Якщо ви відправитеся з друзями після роботи на каву, то зустрінете цікаву людину, яка згодом вплине на ваше життя.

Якщо вас довгий період не покидають думки про те, що вам потрібно змінити щось у своєму житті – то знайдіть декілька годин для того, аби переглянути своє життя. Ретельно подумайте над тим, як все можна змінити, аби покращити свою ситуацію.

Сприятливий день : 24 серпня

Несприятливий день: 27 серпня

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на тиждень 24 – 30 серпня 2020 для Водолія

Ваша запланована відпустка буде зіпсута неочікуваними справами. Проте не все так погано, адже вам запропонують очолити новий перспективний проєкт. Приймайте виклик, опирайтеся на свій досвід і ви досягнете значних успіхів.

Витримка, делікатність та розсудливість – це три найважливіші якості, які вам знадобляться. Від правильно прийнятих рішень буде залежати ваше фінансове благополуччя.

Ви зосереджені майже на всьому, що відбувається у вашому житті. На все потрібно витрачати багато сил, тому не забувайте про якісний відпочинок.

Сприятливий день: 28 серпня

Несприятливий день: 29 серпня

Риби (21 лютого – 20 березня)



Гороскоп на тиждень 24 – 30 серпня 2020 для Риб

Цього тижня Риби будуть продуктивними і перебуватимуть в хорошому настрої через кількість роботи, яка лежатиме на їхніх плечах. Ви жодним чином не втомитеся, а навпаки, наберетеся ентузіазму до наступних завдань. Ви будете докладати максимум зусиль до всього, що вам скажуть робити і отримаєте премію та схвальний відгук від керівництва.

Вільний час вдома не витрачайте на фільми та серіали. У вас є безліч незавершених справ, які треба виконати до кінця року. Зробіть все можливе для того, щоб з чистими думками приступати до нових цілей.

На вихідних вас чекають приємні зустрічі з друзями. У самотніх Риб є непоганий шанс зустріти свою другу половинку, тож будьте пильними. Не бійтеся знайомитися і говорити.

Сприятливий день: 27 серпня

Несприятливий день: 30 серпня