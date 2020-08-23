Гороскоп на тиждень 24 – 30 серпня 2020 для всіх знаків Зодіаку обіцяє насичені та різноманітні події, які подарують не лише нові враження, але й людей, які згодом стануть хорошими друзями. Читайте гороскоп на тиждень 24 – 30 серпня 2020 для всіх знаків Зодіаку, щоб точно знати, чого очікувати.

Читайте подробнее гороскоп на неделю 24 – 30 августа 2020 для всех знаков Зодиака.

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Гороскоп на неделю 24 – 30 августа 2020 для всех знаков Зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)



Гороскоп на неделю 24 - 30 августа 2020 для Овна

Новая неделя для Овнов будет благоприятной. У вас будет отличное настроение, на работе легко будут решаться дела, впрочем на вашем пути все же встретятся неурядицы. Вам будет сложно общаться с любимой половинкой. Постарайтесь обсудить все моменты, которые вас больше всего волнуют.

Овнам на этой неделе рекомендовано полагаться на свою интуицию. Поэтому, если чувствуете, что не стоит доказывать руководству свою правоту – просто промолчите, чтобы избежать конфликтов. Астрологи говорят, что новая неделя – это замечательный период, чтобы изменить свою внешность, поэтому можете смело браться за обновление гардероба или прически.

На выходных займитесь делами по дому. Решите все вопросы, которые не дают вам покоя. В воскресенье рекомендуется составить четкий план на следующую неделю, для того, чтобы максимально использовать время для достижения поставленных целей.

Благоприятный день: 26 августа

Неблагоприятный день: 27 августа

Телец (21 апреля – 20 мая)



Гороскоп на неделю 24 - 30 августа 2020 для Телца

На этой неделе вас будут ждать много событий, встреч и новых знакомств. Если у вас нет любимой половинки, то не бойтесь написать человеку, к которому испытываете нечто большее, чем дружбу. Именно такой смелый шаг станет движущей силой вашего будущего.

Новая неделя для вас станет отличной платформой для профессионального совершенствования, однако не бегите за мгновенными результатами. Все ваши старания будут учтены и оценены руководством, но не сразу, а через некоторое время. Пока не планируйте отпуск, ведь вам надо завершить все начатые дела.

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На выходных, чтобы не чувствовать себя уставшими, больше отдыхайте: читайте книги, смотрите фильмы, гуляйте с друзьями и не пытайтесь все дела сделать за один день. В субботу правильно спланируйте свое рабочее время, чтобы на следующей неделе не перегореть от работы.

Благоприятный день: 25 августа

Неблагоприятный день: 27 августа

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Гороскоп на неделю 24 - 30 августа 2020 для Близнецов

У Близнецов новая неделя пройдет достаточно спокойно и легко. Все сложные вопросы вы сможете быстро решить, поэтому у вас появится время на себя и на изучение чего-то нового. В понедельник могут возникнуть финансовые трудности и задержка зарплаты, но это не повод конфликтовать с руководством, поскольку ситуация изменится в лучшую сторону.

В середине недели сосредоточьтесь на своем здоровье и прислушайтесь к своему организму. Семейным представителям знака стоит больше времени уделить своим детям, а также провести время со своей любимой половинкой.

На выходных откажитесь от физических нагрузок, даже если регулярно занимаетесь спортом. Лучше уделите время комфортному отдыху, медитации или прогулке на свежем воздухе.

Благоприятный день: 29 августа

Неблагоприятный день: 30 августа

Рак (22 июня – 22 июля)



Гороскоп на неделю 24 - 30 августа 2020 для Рака

На этой неделе будьте открыты к новым предложениям, и они начнут к вам поступать. В решении деловых вопросов полагайтесь на свою интуицию, ведь логика вряд ли приведет вас к желаемым результатам.

По возможности разберитесь с долгами и не откладывайте незавершенные дела. Свободное время посвятите саморазвитию. Речь идет о профессиональных навыках, которые помогут вам в работе. Будьте спокойными и внимательными, не спешите, постарайтесь все делать вдумчиво.

Здоровье на выходных может ухудшиться. Слабость в организме может спровоцировать недосыпание, плохое питание и вредные привычки. Уделяйте внимание деталям и постарайтесь нормировать график сна, начать употреблять здоровую пищу и ограничить курение или употребление алкоголя.

Благоприятный день: 28 августа

Неблагоприятный день: 30 августа

Лев (23 июля – 23 августа)



Гороскоп на неделю 24 - 30 августа 2020 для Льва

Новая неделя для Львов будет довольно насыщенной. Все дела, которые вы отложили в долгий ящик, дадут о себе знать. Вам нужно будет все решить в максимально короткие сроки очень быстро и качественно. Вы потратите много сил и времени, однако успешно преодолеете возникшие трудности.

Для тех, кто возьмет ситуацию под контроль, начнется новый этап в жизни, и через некоторое время, о проблемах будете вспоминать с улыбкой.

Для одиноких представителей знака – подходящее время для налаживания личной жизни. Это неделя рефлексии, долгих размышлений и планирования. Лучший способ сохранить внутреннюю гармонию – регулярное занятие спортом.

Благоприятный день: 25 августа

Неблагоприятный день: 26 августа

Дева (24 августа – 23 сентября)



Гороскоп на неделю 24 - 30 августа 2020 для Дев

Ваш жизненный тонус и энергетика почти на максимуме и все ваши планы вам удастся осилить. Во вторник по прогнозам астрологов у вас произойдет важное событие в вашей жизни. Усталость, которая может сопровождать вас всю неделю пройдет после того, как вы измените свои привычки. Сейчас как раз удачная возможность бросить курить или перестать употреблять алкоголь.

Чтобы все дни вам приносили положительные эмоции, вам нужно быть чуткими к окружающим. Сделайте своим друзьям подарок и пригласите куда-нибудь на кофе. Астрологи говорят, что замечательные эмоции вам гарантированы. Рассчитывайте на их дружескую поддержку.

Ваши выходные пройдут удачно, если вы увлечетесь умственной деятельностью и, наконец, попытаетесь взяться за любимые дела до конца. В любовной сфере вы можете почувствовать огромный прилив энергии и бодрость, впрочем не летайте в облаках слишком долго. Помните, что лучший для вас план – реализация задуманного, поэтому плодотворно работайте и не покладайте рук.

Благоприятный день: 24 августа

Неблагоприятный день: 26 августа

Весы (24 сентября – 23 октября)



Гороскоп на неделю 24 - 30 августа 2020 для Весов

Весам рекомендуется на этой неделе духовно совершенствоваться. Если вам представится возможность помочь окружающим – делайте это от всей души. На знаков зодиака, которые находятся в отношениях, в среду ждет сюрприз.

В отношениях с родными возможно налаживание тесных родственных связей и улаживание острых углов. Пятница – удачное время для покупок, которые вы давно задумали, но еще так и не совершили.

Не забывайте быть искренними и щедрыми. Проявленная доброта принесет вам необходимый заряд силы и внутреннего покоя.

Благоприятный день: 28 августа

Неблагоприятный день: 29 августа

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Гороскоп на неделю 24 - 30 августа 2020 для Скорпиона

Скорпионам на этой неделе стоит забыть о бессмысленных разговорах с ненужными людьми и посиделках после работы. Не тратьте напрасно свое время. Контролируйте свою речь и не рассказывайте очень личные вещи малознакомым людям, ведь это может пойти вам не на пользу. Чтобы как можно лучше провести неделю – поставьте четкую и понятную цель, которая является для вас важной и поспособствуйте ее выполнению.

Не отказывайте себе в удовольствии потратить деньги на крупные покупки. Эта неделя для этого очень благоприятна – купленные вещи прослужат очень долго. Впрочем контролируйте свои финансовые траты, по возможности начните откладывать деньги, ведь вскоре они вам понадобятся.

Вторую половину недели постарайтесь делать лишь то, что доставляет вам удовольствие. Не заставляйте себя делать те дела, которые приносят вам дискомфорт. Отдохните и наберитесь сил для реализации вашего давнего замысла.

Благоприятный день: 27 августа

Неблагоприятный день: 30 августа

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Гороскоп на неделю 24 - 30 августа 2020 для Стрельца

Стрельцы на этой неделе будут в плохом настроении и всячески будут задевать окружающих. В начале недели вы будете поступать необдуманно, впрочем не стоит заниматься самоосудом. Ваше настроение улучшится с течением событий, которые придут в вашу жизнь.

Ваша домашняя атмосфера будет желать лучшего. Дети будут очень часто капризничать, скандалить и драматизировать все события. Под влиянием этого вы будете очень уставшие. Проявите максимум нежности, чтобы наладить связь со своими близкими.

На выходных вы будете полны сил, так что вам захочется сделать дома генеральную уборку, сделать все дела, которые у вас накопились и закрыть все гештальты. Если вы выделите время на физические нагрузки, то будете находиться в тонусе и хорошем настроении.

Благоприятный день: 25 августа

Неблагоприятный день: 26 августа

Козерог (22 декабря – 20 января)



Гороскоп на неделю 24 - 30 августа 2020 для Козерога

На этой неделе у Козерогов будет довольно часто меняться настроение. Вам надо начать заниматься теми задачами, которые потребуют творческих мыслей. Найдите занятия, которые полностью будут направлять вас в приятное русло.

Также на этой неделе вам будет легко даваться знакомство с людьми. Если вы отправитесь с друзьями после работы на кофе, то встретите интересного человека, который впоследствии повлияет на вашу жизнь.

Если вас долгий период не покидают мысли о том, что вам нужно изменить что-то в своей жизни, то найдите несколько часов для того, чтобы пересмотреть свою жизнь. Тщательно подумайте над тем, как все можно изменить, чтобы улучшить свою ситуацию.

Благоприятный день : 24 августа

Неблагоприятный день: 27 августа

Водолей (21 января – 20 февраля)



Гороскоп на неделю 24 - 30 августа 2020 для Водолея

Ваш запланированный отпуск будет испорчен неожиданными делами. Однако не все так плохо, ведь вам предложат возглавить новый перспективный проект. Принимайте вызов, опирайтесь на свой опыт и вы добьетесь значительных успехов.

Выдержка, деликатность и благоразумие – это три самых важных качества, которые вам понадобятся. От правильно принятых решений будет зависеть ваше финансовое благополучие.

Вы сосредоточены почти на всем, что происходит в вашей жизни. На все нужно тратить много сил, поэтому не забывайте о качественном отдыхе.

Благоприятный день: 28 августа

Неблагоприятный день: 29 августа

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Гороскоп на неделю 24 - 30 августа 2020 для Рыб

На этой неделе Рыбы будут продуктивными и будут в хорошем настроении из-за количества работы, которая будет лежать на их плечах. Вы никоим образом не устанете, а наоборот, наберетесь энтузиазма к следующим задачам. Вы будете прилагать максимум усилий ко всему, что вам скажут делать и получите премию и одобрительный отзыв от руководства.

Свободное время дома не тратьте на фильмы и сериалы. У вас есть множество незавершенных дел, которые надо выполнить до конца года. Сделайте все возможное для того, чтобы с чистыми мыслями приступать к новым целям.

На выходных вас ждут приятные встречи с друзьями. У одиноких Рыб есть неплохой шанс встретить свою вторую половинку, поэтому будьте бдительны. Не бойтесь знакомиться и говорить.

Благоприятный день: 27 августа

Неблагоприятный день: 30 августа