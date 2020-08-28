Гороскоп на сегодня, 28 августа 2020 года, советует Тельцам уделить время своим родным, а Ракам выделить больше времени на устройство личной жизни. Читайте гороскоп на 28 августа 2020 года для всех знаков зодиака дальше в материале.

День благоприятен для осуществления финансовых операций, заключения соглашений и договоренностей. Любые начинания в этот день получат дополнительную энергетическую подпитку. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 28 августа для всех знаков зодиака



Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 28 августа 2020 для Овнов

Сегодня для Овнов день будет благоприятным для смены имиджа – можно посетить парикмахера, разобрать вещи в гардеробе. Важных дел начинать не рекомендуется.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 28 августа 2020 для Тельцов

Тельцам в этот день рекомендуют посетить родных и близких. Тем, у кого есть дети, стоит уделить своему малышу сегодня больше времени. Прогулки на природе также лишними не будут.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 28 августа 2020 для Близнецов

Ничего не бойтесь, если хотите добиться успеха, а этот день придаст вам решимости. Скорее всего сегодня вам легко будет удаваться трезвое мышление, что поможет четко сформулировать свои цели и задачи.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 28 августа 2020 для Раков

Сегодня хороший день, чтобы позаботиться в первую очередь о себе. Откиньте на второй план обязанности перед другими и выделите больше времени на устройство своей жизни.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 28 августа 2020 для Львов

День не подходит для стрижек и смены имиджа. Для одежды лучше выбирать сдержанные цвета. Не слишком стоит ожидать на помощь других. Из-за высокой занятости большинство сегодня заботится в первую очередь о себе.

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Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 28 августа 2020 для Дев

День для Дев будет благоприятным, чтобы закатив рукава браться за то, что принято называть серыми буднями. Текущая работа и бытовые мелочи – это то, на что сегодня действительно стоит обратить внимание.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 28 августа 2020 для Весов

Сегодня займитесь делами, которые требуют точности и внимания к деталям. Сейчас благоприятное время для важной и ответственной работы. На помощь со стороны рассчитывать не стоит – прежде всего положитесь на себя.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 28 августа 2020 для Скорпионов

День удачный для энергозатратной, бурной деятельности. Сегодня смело воплощайте в жизнь свои эпатажные планы – есть высокие шансы на успех. Вам присуща удивительная работоспособность – усталость не будет ощущаться, даже если дел будет больше, чем обычно.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 28 августа 2020 для Стрельцов

Вас ожидает путешествие или оживление на работе. Также возможно повышение или улучшение отношений с коллегами. Вам пора задуматься об изменениях в личной жизни – ваши отношения нуждаются в развитии, поэтому не затягивайте с этим.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 28 августа 2020 для Козерогов

Козерогам стоит быть осмотрительными со словами. Опрометчиво сказанная острая фраза может спровоцировать конфликт, решать который у вас не будет желания. Поэтому лучше дважды думайте перед тем, как сказать лишнее.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 28 августа 2020 для Водолеев

Отпустите ситуацию, дайте делам в жизни происходить естественным образом, и вы будете удивлены, когда увидите, как изменится ваша реальность и насколько счастливее вы станете.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 28 августа 2020 для Рыб

В этот день нельзя впадать в ностальгию, жаловаться и жалеть себя. Лучше действуйте рационально: что-то болит – идите к врачу, не хватает денег – ищите возможность заработать, устали – отдохните и снова принимайтесь за дела.