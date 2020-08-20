Гороскоп на сьогодні, 20 серпня 2020 року, радить Тельцям звертати увагу на свої слова. Левів чекають чудові можливості на роботі. Терезам рекомендують зосередитися на чомусь позитивному. Читайте гороскоп на 20 серпня 2020 для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

Не втрачайте сьогодні ентузіазму, і доля нагородить вас чимось достойним. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

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Гороскоп на 20 серпня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 20 серпня 2020 для Овнів

День для Овнів буде сповнений бурхливих пристрастей, тому астрологи радять дати волю позитивним почуттям.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 20 серпня 2020 для Тельців

Не влаштовуйте сьогодні сварок з коханою людиною, інакше можете дійти ледь не до розлучення. Будьте акуратні зі своїми словами, аби не наговорити зайвого.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 20 серпня 2020 для Близнюків

Сьогодні Близнюки ризикують бути об'єктом критики. Не виключено, що непорозуміння можуть бути пов'язані з грошима і майном. Будьте дипломатом і старанно обходьте гострі кути.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 20 серпня 2020 для Раків

У Раків є всі шанси відчути гармонію з собою і світом. День наділить вас рівновагою думок і почуттів, завдяки чому ви зможете відмінно ладнати з оточуючими. Ваша щирість сьогодні здатна творити чудеса.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 20 серпня 2020 для Левів

Сьогодні Леви будуть педантичні та уважні, як ніколи. Від вашого пильного погляду не сховається ніщо. Астрологи обіцяють вам чудові можливості в роботі. Найбільше пощастить тим, хто займається бухгалтерськими справами чи наукою.

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Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 20 серпня 2020 для Дів

Зірки радять Дівам позбутися від чогось старого. Згідно з фен-шуєм, це звільнить вас від негативних емоцій та відкриє у вашому житті місце для нового. Звільнивши свої шафи від непотребу, ви відчуєте значне полегшення.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 20 серпня 2020 для Терезів

Терезів сьогодні будуть дратувати багато факторів. Ймовірно, у якомусь питанні ви захочете докопатися до істини. В цьому випадку своїми нескінченними сварками, ви зможете розлютити будь-кого. Краще зосередьтеся на чомусь позитивному.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 20 серпня 2020 для Скорпіонів

Скорпіонам не варто приймати відповідальних рішень та робити серйозні кроки, адже є ймовірність помилитися. Зірки кажуть, що сьогодні корисно планувати своє майбутнє.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 20 серпня 2020 для Стрільців

У Стрільців може виникнути бажання когось покритикувати, втім робити цього не варто. День наділить вас підвищеною увагою до дрібниць, вам будуть помітні навіть найменші помилки оточуючих. Змиріться з недосконалостями і просто насолоджуйтеся життям.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 20 серпня 2020 для Козерогів

Цього дня Козерогам варто діяти за правилом: "Частіше користуйся вухами, ніж язиком". Дотримуючись цієї поради, ви можете стати володарем чиїхось секретів, планів, ідей, або просто отримати хорошу їжу для роздумів.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 20 серпня 2020 для Водоліїв

Зорі прогнозують деякі конфлікти в житті Водоліїв. Щоб не було зайвих проблем, астрологи радять звести в цей день спілкування до мінімуму. Краще переключіться на робочі завдання, приготування їжі, прибирання та інші повсякденні справи.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 20 серпня 2020 для Риб

Рибам не слід розслаблятися. Від вашої уважності та передбачливості може залежати багато чого. У кожній справі дійте так, ніби це підписання важливого договору, в якому треба перевірити кожну букву і знайти можливий підступ.