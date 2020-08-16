Гороскоп на тиждень 17 – 23 серпня 2020 для всіх знаків Зодіаку прогнозує цікавий та насичений період. Астрологи радять звернути увагу не лише на важливі робочі проєкти, але й на особисте життя. Читайте гороскоп на тиждень 17 – 23 серпня 2020 для всіх знаків Зодіаку, щоб точно знати, чого очікувати.

Читайте детальніше гороскоп на тиждень 17 – 23 серпня 2020 для всіх знаків Зодіаку.

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Гороскоп на тиждень 17 – 23 серпня 2020 для всіх знаків Зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на тиждень 17 – 23 серпня 2020 для Овна

Цього тижня ваші почуття загостряться, ви станете чуттєвішими, емоційнішими та вразливішими. Те, чого ви раніше не помічали чи ігнорували, зараз може викликати бурхливу реакцію.

В середині тижня вам захочеться усамітнення. Вам треба зануритися у власні почуття та почати сприймати світ через свої внутрішні відчуття. На тих представників знаку, які запланували цього тижня виїзд за кордон – очікуватиме успіх. Можливо, на вас навіть чекає приємний сюрприз та знайомство з іноземцем.

Вихідні присвятіть власним потребам. Постарайтеся реалізувати в суботу всі свої бажання та довести всі дії до кінця. У неділю обставини дозволять вам розкрити творчі здібності та потенціал.

Сприятливий день: 22 серпня

Несприятливий день: 19 серпня

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на тиждень 17 – 23 серпня 2020 для Тельця

Цього тижня багато ситуацій в які ви потрапите, робитимуть вас неуважними та дратівливими. Астрологи прогнозують несприятливий період для ділових стосунків. Може бути підвищена конфліктність, ускладненість у спілкуванні та неможливість висловити свої інтереси.

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Зависокі потреби та мінливий настрій можуть принести шкоду стосункам з партнером, а також сварки в родині. Щоб налаштувати себе на позитивний лад, присвятіть вільний час творчості та спорту.

Вже на вихідних ви відчуєте радість та впевненість в собі, симпатію та потяг до навколишнього світу .

Сприятливий день: 18 серпня

Несприятливий день: 20 серпня

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на тиждень 17 – 23 серпня 2020 для Близнюків

Цього тижня сприятливий час для вирішення особистих справ, просування проєктів. На перше місце вийдуть особисті фінанси, дружба та цінності. Близнюків чекають вдалі поїздки, відрядження та подорожі.

Ви зможете легко вступити в нові ділові зв'язки, отримаєте важливу інформацію. Демонструйте іншим свої знання, це піде вам лише на користь. У ваших стосунках з друзями та близькими пануватиме дивовижна атмосфера гармонії та тепла.

На вихідних ви поринете в пригоди зі своїми друзями. Не бійтеся нових відкриттів. Також не забувайте і про духовні потреби. Знайдіть можливість займатися саморозвитком і розширювати свій кругозір.

Сприятливий день: 18 серпня

Несприятливий день: 19 серпня

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на тиждень 17 – 23 серпня 2020 для Рака

Ракам варто відкласти всі робочі питання на потім та повністю проявити свою емоційну та духовну сторону натури. Зосередьте всі свої сили на тому, що приносить вам найбільше задоволення. Не забувайте приділяти увагу близьким та друзям.

Сконцентруйте свою увагу на домашніх і сімейних справах. Якщо донедавна ви відчували напруженість у спілкуванні з рідними, то зараз докладіть всіх зусиль до того, щоб знову повернути у ваше життя гармонію та лад.

На вихідних проведіть час в товаристві другої половинки. Важливо переглянути свої довгострокові стратегії та плани на майбутнє, особливо у сфері фінансів.

Сприятливий день: 22 серпня

Несприятливий день: 20 серпня

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на тиждень 17 – 23 серпня 2020 для Лева

На початку тижня Леви можуть відчути себе виснаженими в емоційному, психологічному та фізичному плані. Відпочиньте від усіх поточних планів та турбот, влаштуйте собі невеликий відпочинок.

Намагайтеся оточувати себе тими, хто розділяє з вами основні життєві цінності та ідеали. Виділіть час на те, щоб проаналізувати ситуацію в галузі фінансів. Цілком ймовірно, що ви зумієте відкрити перед собою можливості підвищення свого доходу.

Субота і неділя – сприятливий період для освоєння чогось нового. Ваші творчі ідеї дадуть непоганий результат. Фортуна посміхнеться вам у найнесподіваніший момент.

Сприятливий день: 20 серпня

Несприятливий день: 21 серпня

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на тиждень 17 – 23 серпня 2020 для Діви

Тиждень обіцяє бути цікавим та емоційно насиченим. Дівам варто подумати над збільшенням доходу. Будьте сміливішими в боротьбі за своє місце під сонцем. У вас з'явиться шанс відкрити в собі багато цікавого та оригінального.

В особистому житті на вас чекають приємні зміни. Здійсниться те, про що ви так довго мріяли. Астрологи кажуть, що результативність ваших дій помітно зросте, тож ви встигнете багато чого зробити.

Вихідні – чудовий час, аби зустрітися з друзями, яких ви давно не бачили через свою завантаженість на роботі. Також спробуйте почерпнути якусь нову інформацію з фільму чи книги. Познайомтеся з тими жанрами, до яких раніше були байдужі. Ви відкриєте для себе багато нового та цікавого.

Сприятливий день: 21 серпня

Несприятливий день: 17 серпня

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на тиждень 17 – 23 серпня 2020 для Терезів

Почніть новий тиждень з турботи про себе. Постарайтеся прислухатися до свого організму. Якщо ви хочете спати – відкладіть справи та приділіть достатньо часу для сну. Якщо ви хочете більше рухатися, то не сидіть вдома, а більше проводьте часу на вулиці.

Дуже важливо, аби вас оточували люблячі люди – друзі та рідні. Вас може сильно роздратувати якась дрібничка. Постарайтеся не брати все близько до серця, адже зараз точно не час для апатії.

Ближче до вихідних вас приємно здивують на роботі. Ймовірно, звільниться робоче місце, про яке ви так довго мріяли. Втім нікому не розповідайте, що ви сильно хотіли зайняти чиюсь посаду.

Сприятливий день: 19 серпня

Несприятливий день: 21 серпня

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на тиждень 17 – 23 серпня 2020 для Скорпіона

Скорпіонам цього тижня вдасться знайти мотивацію, стати більш успішними та динамічними. Найголовнішою сферою життя у самотніх представників знаку стане любов. Залучити у своє життя нову людину вам допоможе харизма та краса.

Також рекомендовано зайнятися своєю фігурою, знайти час на спорт та почати правильно харчуватися. Астрологи радять бути обережними з грошими, адже ви схильні забагато витрачати на розваги.

На вихідних вас чекає спілкування з творчими людьми. Ймовірно, ви зустрінете однодумців з якими зможете реалізувати свій проєкт. Втім важливі рішення постарайтеся приймати самостійно.

Сприятливий день: 23 серпня

Несприятливий день: 17 серпня

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на тиждень 17 – 23 серпня 2020 для Стрільця

Новий тиждень для Стрільців – гарний період для вивчення духовних практик. Старайтеся частіше бути на самоті та спокійно обдумувати все, що вас турбує. Перша половина тижня сприятлива для налагодження стосунків.

Зірки радять взяти під контроль фінансові витрати. На роботі тримайте всі документи в порядку, адже до кінця тижня можлива неочікувана перевірка. Зробіть всі важливі справи до вихідних, адже потім вам просто буде ніколи виділити час на завдання. Попереду вас чекають розваги та відпочинок.

Зорі радять позбутися цього тижня від шкідливої звички. Також варто поставити крапку минулим стосункам, які не дають розвиватися вам далі. Залишіть минуле в минулому і більше не повертайтеся до цих подій.

Сприятливий день: 18 серпня

Несприятливий день: 21 серпня

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на тиждень 17 – 23 серпня 2020 для Козерога

Цього тижня Козероги будуть особливо активними. Період сприятливий для того, аби звернути увагу впливових людей на ваші проєкти. Ваш оптимізм дозволить вам вирішити багато проблем.

Вдало складуться ділові стосунки з протилежною статтю. Період сприятливий для вирішення юридичних питань, візитів до керівництва та відвідування офіційних інстанцій. На ваш організм позитивно вплине спорт та активний відпочинок.

Впродовж тижня у вас виникне багато ідей, які ви зможете вдало реалізувати. Вашій працездатності можна лише позаздрити. Ймовірнр, вам навіть запропонують кілька підробітків.

Сприятливий день : 22 серпня

Несприятливий день: 19 серпня

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на тиждень 17 – 23 серпня 2020 для Водолія

Астрологи радять Водоліям сконцентруватися на конкретних завданнях, тоді вирішити їх буде не складно. У фінансовій та професійній сферах тиждень обіцяє бути благополучним. Не розчарує вас також особисте життя. Ті проблеми, які вас раніше турбували, відійдуть на другий план.

Постарайтеся цього тижня правильно харчуватися, пити вітаміни та добре спати. Бережіться травм ніг та утримайтеся від нічних прогулянок. Рекомендовано піти на огляд до стоматолога. Цей тиждень дасть вам чудову можливість переосмислити своє життя.

Ті представники знаку, які вже відчувають втому, можуть взяти відпустку та відправитися на відпочинок. Будьте уважними до деталей та подій, які відбуваються в житті вашого партнера, ймовірно, вашій половинці знадобиться підтримка.

Сприятливий день: 21 серпня

Несприятливий день: 23 серпня

Риби (21 лютого – 20 березня)



Гороскоп на тиждень 17 – 23 серпня 2020 для Риб

У Риб з'явиться чудова ідея для стартапу чи нові фінансові можливості. Головне – не ризикуйте, якщо вважаєте, що ваші шанси мінімальні. Зосередьтеся на одній цілі та впевнено йдіть до неї.

Наведіть порядок вдома: викиньте увесь непотріб, яким ви не користуєтеся вже давно. Якщо у вас буде трохи більше вільного часу, ніж зазвичай, то постарайтеся провести його з користю, а не за переглядом чергового серіалу.

Самотнім Рибам астрологи прогнозують початок нового любовного роману. На вас чекає пропозиція, від якої ви не зможете відмовитися. Знайдіть для себе нове захоплення, яке спочатку вас розважить, а згодом принесе матеріальну вигоду.

Сприятливий день: 17 серпня

Несприятливий день: 18 серпня