Гороскоп на неделю 17 – 23 августа 2020 для всех знаков Зодиака прогнозирует интересный и насыщенный период. Астрологи советуют обратить внимание не только на важные рабочие проекты, но и на личную жизнь. Читайте гороскоп на неделю 17 – 23 августа 2020 для всех знаков Зодиака, чтобы точно знать, чего ожидать.

Читайте подробнее гороскоп на неделю 17 – 23 августа 2020 для всех знаков Зодиака.

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Гороскоп на неделю 17 – 23 августа 2020 для всех знаков Зодиака



Овен (21 марта – 20 апреля)



Гороскоп на неделю 17 – 23 августа 2020 для Овна

На этой неделе ваши чувства обострятся, вы станете чувственнее, эмоциональнее и уязвимее. То, чего вы раньше не замечали или игнорировали, сейчас может вызвать бурную реакцию.

В середине недели вам захочется уединения. Вам нужно окунуться в собственные чувства и начать воспринимать мир через свои внутренние ощущения. Тех представителей знака, которые запланировали на этой неделе выезд за границу, – будет ожидать успех. Возможно, вас даже ждет приятный сюрприз и знакомство с иностранцем.

Выходные посвятите собственным потребностям. Постарайтесь реализовать в субботу все свои желания и довести все действия до конца. В воскресенье обстоятельства позволят вам раскрыть творческие способности и потенциал.

Благоприятный день: 22 августа

Неблагоприятный день: 19 августа

Телец (21 апреля – 20 мая)



Гороскоп на неделю 17 – 23 августа 2020 для Тельца

На этой неделе много ситуаций, в которые вы попадете, будут делать вас невнимательными и раздражительными. Астрологи прогнозируют неблагоприятный период для деловых отношений. Может быть повышенная конфликтность, затрудненность в общении и невозможность выразить свои интересы.

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Высокие потребности и переменчивое настроение могут принести вред отношениям с партнером, а также вызвать ссоры в семье. Чтобы настроить себя на позитивный лад, посвятите свободное время творчеству и спорту.

Уже на выходных вы почувствуете радость и уверенность в себе, симпатию и влечение к окружающему миру .

Благоприятный день: 18 августа

Неблагоприятный день: 20 августа

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Гороскоп на неделю 17 – 23 августа 2020 для Близнецов

На этой неделе благоприятное время для решения личных дел, продвижения проектов. На первое место выйдут личные финансы, дружба и ценности. Близнецов ждут удачные поездки, командировки и путешествия.

Вы сможете легко вступить в новые деловые связи, получите важную информацию. Демонстрируйте другим свои знания, это пойдет вам только на пользу. В ваших отношениях с друзьями и близкими будет царить удивительная атмосфера гармонии и тепла.

На выходных вы окунетесь в приключения со своими друзьями. Не бойтесь новых открытий. Также не забывайте и о духовных потребностях. Найдите возможность заниматься саморазвитием и расширять свой кругозор.

Благоприятный день: 18 августа

Неблагоприятный день: 19 августа

Рак (22 июня – 22 июля)



Гороскоп на неделю 17 – 23 августа 2020 для Рака

Ракам стоит отложить все рабочие вопросы на потом и полностью проявить свою эмоциональную и духовную сторону натуры. Сосредоточьте все свои силы на том, что приносит вам наибольшее удовольствие. Не забывайте уделять внимание близким и друзьям.

Сконцентрируйте свое внимание на домашних и семейных делах. Если до недавнего времени вы чувствовали напряженность в общении с родными, то сейчас приложите все усилия к тому, чтобы снова вернуть в вашу жизнь гармонию и порядок.

На выходных проведите время в обществе второй половинки. Важно пересмотреть свои долгосрочные стратегии и планы на будущее, особенно в сфере финансов.

Благоприятный день: 22 августа

Неблагоприятный день: 20 августа

Лев (23 июля – 23 августа)



Гороскоп на неделю 17 – 23 августа 2020 для Льва

В начале недели Львы могут почувствовать себя истощенными в эмоциональном, психологическом и физическом плане. Отдохните от всех текущих планов и забот, устройте себе небольшой отдых.

Старайтесь окружать себя теми, кто разделяет с вами основные жизненные ценности и идеалы. Выделите время на то, чтобы проанализировать ситуацию в отрасли финансов. Вполне вероятно, что вы сумеете открыть перед собой возможности повышения своего дохода.

Суббота и воскресенье – благоприятный период для освоения чего-то нового. Ваши творческие идеи дадут неплохой результат. Фортуна улыбнется вам в самый неожиданный момент.

Благоприятный день: 20 августа

Неблагоприятный день: 21 августа

Дева (24 августа – 23 сентября)



Гороскоп на неделю 17 – 23 августа 2020 для Девы

Неделя обещает быть интересной и эмоционально насыщенной. Девам стоит подумать над увеличением дохода. Будьте смелее в борьбе за свое место под солнцем. У вас появится шанс открыть в себе много интересного и оригинального.

В личной жизни вас ждут приятные перемены. Осуществится то, о чем вы так долго мечтали. Астрологи говорят, что результативность ваших действий заметно возрастет, поэтому вы успеете многое сделать.

Выходные – отличное время, чтобы встретиться с друзьями, которых вы давно не видели из-за своей загруженности на работе. Также попробуйте почерпнуть какую-то новую информацию из фильма или книги. Познакомьтесь с теми жанрами, к которым раньше были равнодушны. Вы откроете для себя много нового и интересного.

Благоприятный день: 21 августа

Неблагоприятный день: 17 августа

Весы (24 сентября – 23 октября)



Гороскоп на неделю 17 – 23 августа 2020 для Весов

Начните новую неделю с заботы о себе. Постарайтесь прислушаться к своему организму. Если вы хотите спать – отложите дела и уделите достаточно времени сна. Если вы хотите больше двигаться, то не сидите дома, а проводите больше времени на улице.

Очень важно, чтобы вас окружали любящие люди – друзья и родные. Вас может сильно раздражать какая-то мелочь. Постарайтесь не принимать все близко к сердцу, ведь сейчас точно не время для апатии.

Ближе к выходным вас приятно удивят на работе. Вероятно, освободится рабочее место, о котором вы так долго мечтали. Впрочем, никому не рассказывайте, что вы сильно хотели занять чью-то должность.

Благоприятный день: 19 августа

Неблагоприятный день: 21 августа

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Гороскоп на неделю 17 – 23 августа 2020 для Скорпиона

Скорпионам на этой неделе удастся найти мотивацию, стать более успешными и динамичными. Самой главной сферой жизни у одиноких представителей знака станет любовь. Привлечь в свою жизнь нового человека вам поможет харизма и красота.

Также рекомендуется заняться своей фигурой, найти время на спорт и начать правильно питаться. Астрологи советуют быть осторожными с деньгами, ведь вы склонны слишком много тратить на развлечения.

На выходных вас ждет общение с творческими людьми. Вероятно, вы встретите единомышленников с которыми сможете реализовать свой проект. Впрочем, важные решения постарайтесь принимать самостоятельно.

Благоприятный день: 23 августа

Неблагоприятный день: 17 августа

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Гороскоп на неделю 17 – 23 августа 2020 для Стрельца

Новая неделя для Стрельцов – хороший период для изучения духовных практик. Старайтесь чаще быть в одиночестве и спокойно обдумать все, что вас беспокоит. Первая половина недели благоприятна для налаживания отношений.

Звезды советуют взять под контроль финансовые расходы. На работе держите все документы в порядке, ведь до конца недели возможна неожиданная проверка. Сделайте все важные дела до выходных, ведь потом вам просто будет некогда выделить время на задания. Впереди вас ждут развлечения и отдых.

Звезды советуют избавиться на этой неделе от вредной привычки. Также стоит поставить точку в прошлых отношениях, которые не дают вам развиваться дальше. Оставьте прошлое в прошлом и больше не возвращайтесь к этим событиям.

Благоприятный день: 18 августа

Неблагоприятный день: 21 августа

Козерог (22 декабря – 20 января)



Гороскоп на неделю 17 – 23 августа 2020 для Козерога

На этой неделе Козероги будут особенно активными. Период благоприятен для того, чтобы обратить внимание влиятельных людей на ваши проекты. Ваш оптимизм позволит вам решить много проблем.

Удачно сложатся деловые отношения с противоположным полом. Период благоприятен для решения юридических вопросов, визитов к руководству и посещения официальных инстанций. На ваш организм положительно повлияет спорт и активный отдых.

В течение недели у вас возникнет много идей, которые вы сможете удачно реализовать. Вашей работоспособности можно лишь позавидовать. Вероятно, вам даже предложат несколько подработок.

Благоприятный день: 22 августа

Неблагоприятный день: 19 августа

Водолей (21 января – 20 февраля)



Гороскоп на неделю 17 – 23 августа 2020 для Водолея

Астрологи советуют Водолеям сконцентрироваться на конкретных задачах, тогда решить их будет несложно. В финансовой и профессиональной сферах неделя обещает быть благополучной. Не разочарует вас также личная жизнь. Те проблемы, которые вас раньше беспокоили, отойдут на второй план.

Постарайтесь на этой неделе правильно питаться, пить витамины и хорошо спать. Берегитесь травм ног и воздержитесь от ночных прогулок. Рекомендовано пойти на осмотр к стоматологу. Эта неделя даст вам прекрасную возможность переосмыслить свою жизнь.

Те представители знака, которые уже чувствуют усталость, могут взять отпуск и отправиться на отдых. Будьте внимательны к деталям и событиям, которые происходят в жизни вашего партнера, вероятно, вашей половинке понадобится поддержка.

Благоприятный день: 21 августа

Неблагоприятный день: 23 августа

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Гороскоп на неделю 17 – 23 августа 2020 для Рыб

У Рыб появится отличная идея для стартапа или новые финансовые возможности. Главное – не рискуйте, если считаете, что ваши шансы минимальны. Сосредоточьтесь на одной цели и уверенно идите к ней.

Наведите порядок дома: выбросьте весь хлам, которым вы не пользуетесь уже давно. Если у вас будет немного больше свободного времени, чем обычно, то постарайтесь провести его с пользой, а не за просмотром очередного сериала.

Одиноким Рыбам астрологи прогнозируют начало нового любовного романа. Вас ждет предложение, от которого вы не сможете отказаться. Найдите для себя новое увлечение, которое сначала вас развлечет, а впоследствии принесет материальную выгоду.

Благоприятный день: 17 августа

Неблагоприятный день: 18 августа