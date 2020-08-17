Новий тиждень принесе для закоханих пар нові виклики. Так, когось чекає сварка та конфлікт, а інші зможуть насолодитися романтичним побаченням з другою половинкою. Яким буде цей тиждень з 17 серпня по 23 серпня 2020 року для всіх знаків Зодіаку – читайте наш любовний гороскоп.

Журналісти 24 каналу вирішили зясувати, як складуться романтичні стосунки всіх знаків зодіаку вже цього тижня. Ми підготували інформацію, що вас чекає у період з 17 по 23 серпня 2020 року. Тож, хто знайде своє кохання, а кому жоведеться вирішувати проблеми – читайте нижче.

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Любовний гороскоп на тиждень 17 – 23 серпня 2020 року для всіх знаків Зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на тиждень 17 – 23 серпня 2020 року для Овна

Астрологи радять Овнам цього тижня зменшити напруження у стосунках та спробувати переосмислити своє ставлення до партнера. Покажіть другій половиинці, що ви його/її дійсно любите. Якщо між вами є певні проблеми, які віддаляють вас, то поговоріть про це. Але будьте терплячими та не загострюйте ситуацію.

Натомість самотні Овни у найближчі дні можуть змінити своє ставлення до інших людей, можливо, ви дозволите кандидату на ваше серце наблизитися до вас. Зірки обіцяють для вас цікавий сюрприз у любовній сфері.

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на тиждень 17 – 23 серпня 2020 року для Тельця

Зараз на любовне життя Тельців дуже впливає їхня невпевненість і сумніви. Перестаньте "атакувати" свого партнера і звинувачуйте його/її у речах, які вони не робили. Адже з часом ви пошкодуєте про свою погану поведінку. Не дозволяйте собі безпідставні ревнощі та не влаштовуйте сварок. Будьте відвертими один з одним і вірте в спільне майбутнє. Все буде добре.

Одинокі Тельці отримають вільний час, який проведуть з друзями. І це добре, насолоджуйтеся своєю свободою, поки не маєте стосунків. На вихідних експерти прогнозують вам цікаве знайомство та приємне спілкування.

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на тиждень 17 – 23 серпня 2020 року для Близнюків

Цього тижня Близнюки можуть спричинити конфлікт з другою половинкою. Але зараз не найкращий час для цього, тому намагайтеся бути спокійними і не "зривайтеся" на свого партнера. Проблеми можна вирішити спокійно і без сварок. Тому якщо ви справді зацікавлені у ваших стосунках і хочете бути разом, будьте готові йти на компроміси, і тоді все покращиться.

Самотнім Близнюкам варто подумати про те, чого ви хочете від своєї майбутньої другої половинки. Очікування і пріоритери допоможуть вам скласти образ людини вашої мрії. Після цього починайте придивлятися до знайомих та спробуйте знайти кохання.

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на тиждень 17 – 23 серпня 2020 року для Рака

Цей тиждень для Раків буде гармонійний у плані стосунків. Проводьте більше часу один з одним та ігноруйте будь-які приводи, які можуть призвести до конфлікту. Цінуйте свого партнера і показуйте любов та підтримку один одному.

Самотні Раки повинні припинити витрачати свій час на випадкові зустрічі та ймовірних кандидатів. Ваше кохання знайде вас самостійно. А наразі зосередьтеся на чомусь більш значному для свого життя.

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на тиждень 17 – 23 серпня 2020 року для Лева

У період з 17 по 23 серпня Левам необхідно бути обережними у любовному життя, адже ваші стосунки можуть зруйнуватися через непорозуміння. Важливо зберігати в стосунках те, що ви робили разом. Бажано уникати конфліктів та не сперечатися через дрібниці. Будьте вірними та відданими один одному.

Одинокі Леви отримають шанс познайомитися з новими людьми. Серед них ви зможете знайти того, хто вас найбільше приваблює. Але не дійте спонтанним, впевніться, що ви робите все правильно.

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на тиждень 17 – 23 серпня 2020 року для Діви

Цей тиждень буде напруженим для Дів. У ваших стосунках виникатимуть ситуації, які можуть роздратувати другу полловинку. Астрологи радять залишити позаду всі конфлікти і почати по-новому, це допоможе створити приємніші стосунки.

Самотнім Дівам варто переосмислити свої потреби у відносинах, оскільки вони зараз є трохи нереальними і навряд чи ви знайдете свою людину. Краще "приземлитися" і створити більш реальні очікування для стосунків.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на тиждень 17 – 23 серпня 2020 року для Терезів

У Терезів цей тиждень буде вирішальним для ваших відносин. Так, ви вирішите виправити всі помилки і приймете важливе рішення щодо свого майбутнього. Не робіть необережних рухів та не бійтеся приймати радикальні рішення. Адже "сміливі завжди мають щастя", як писав Іван Багряний.

Самотні Терези зможуть знайти другу половинку завдяки своїм друзям. Тож, не відхиляйте пропозиції товаришів та не бійтеся нових знайомств.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на тиждень 17 – 23 серпня 2020 року для Скорпіона

У період з 17 по 23 серпня Скорпіони можуть мати негатив у стосунках. Адже ваш партнер може висловлювати своє невдоволення чи влаштовувати сварки з вами. Якщо ви любите один одного, то спробуйте це вирішити. Бо зайві емоції та злість можуть призвести до розриву.

Одинокі Скорпіони цього тижня отримають можливість здійснити свою мрію у любовній сфері. Адже людина, яка давно вас цікавить, підійде до вас та зізнається у своїх почуттях. Починати стосунки чи відхилити пропозицію – рішення за вами.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на тиждень 17 – 23 серпня 2020 року для Стрільця

Події у любовному житті Стрільців будуть позитивними, якщо ви робитимете правильні кроки. Ваш партнер потребує вашої уваги, тому обов'язково покажіть їм свою любов. Це зробить ваш тиждень ідеальним, спокійним та насиченим прекрасними моментами. На вихідних можете влаштувати побачення, це ще більше вас зблизить.

Самотні Стрільці можуть у найближчі дні зрозуміти, що їм подобається людину з кола друзів чи колег. У вас буде можливітсь познайомитися ближче та помітиии щось особливе у ній/ньому. Цей інтерес підніме вам настрій та вселить віру в кохання.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на тиждень 17 – 23 серпня 2020 року для Козерога

Цей тиждень принесе Козерогам лише позитив. Астрологи радять насолоджуватися позитивним та приємним часом разом зі своїм партнером. Гарні, романтичні хвилини лише попереду, але вас очікує пристрасний вечір. Тож, у найближчі дні ви впевнитеся, що ваша половинка – це дійсно та людина, з якою ви хочете бути до кінця життя.

Натомість самотні Козероги повинні не жити романтичними сподіваннями знайти кохання. З цим не варто спішити. Але цього тижня удача буде на вашому боці, тож ви можете зустріти людей, які запалять у вас іскру. Тут дійте так, як вам підказує ваше серце.

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на тиждень 17 – 23 серпня 2020 року для Водолія

У всіх є ситуації, які змушують хвилюватися. Але Водоліям цього тижня не варто дозволяти цьому заплутати вас. Прихильність планет допоможе вам побачити ваше любовне життя у більш позитивному настрої. Підійдіть до свого партнера і скажіть їм, як сильно кохаєте один одного. Нагадайте собі речі, які зблизили вас обох.

Самотнім Водоліям астрологи рекомендують змінити курс щодо пошуку другої половинки. Ви самі можете визначити, хто вам потрібен, тож слухайте себе і незабаром ви знайдете справжнє кохання.

Риби (21 лютого – 20 березня)



Гороскоп на тиждень 17 – 23 серпня 2020 року для Риб

У любовному житті Риб назбиралося безліч непорозумінь чи сварок. Тому спробуйте знайти власне "заспокійливе" – поговоріть з партнером та залагодьте це. А гарний настрій та романтична атмосфера приведуть вас до мрії. Ви зможете насолодитися приємним днем разом з партнером. Відпустіть свій страх і віддайтеся почуттям, це зблизить вас.

Одинокі Риби зможуть отримати те, чого бажають. Планети на вашому боці і вас очікує кохання та щастя. Але будьте обережними у спонтанних рішеннях, тут варто обдумати все до дрібниць.