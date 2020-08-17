Новая неделя принесет влюбленным парам новые вызовы. Так, кого-то ждет ссора и конфликт, а другие смогут насладиться романтическим свиданием со второй половинкой. Какой будет эта неделя с 17 по 23 августа 2020 года для всех знаков Зодиака – читайте наш любовный гороскоп.

Журналисты 24 канала решили выяснить, как сложатся романтические отношения всех знаков зодиака уже на этой неделе. Мы подготовили информацию, что вас ждет в период с 17 по 23 августа 2020 года. Поэтому, кто найдет свою любовь, а кому захочется решать проблемы – читайте ниже.

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Любовный гороскоп на неделю 17 – 23 августа 2020 года для всех знаков Зодиака



Овен (21 марта – 20 апреля)



Гороскоп на неделю 17 – 23 августа 2020 года для Овна

Астрологи советуют Овнам на этой неделе уменьшить напряжение в отношениях и попытаться переосмыслить свое отношение к партнеру. Покажите второй половине, что вы его/ее действительно любите. Если между вами есть определенные проблемы, которые отдаляют вас, то поговорите об этом. Но будьте терпеливы и не обостряйте ситуацию.

Зато одинокие Овны в ближайшие дни могут изменить свое отношение к другим людям, возможно, вы позволите кандидату на ваше сердце приблизиться к вам. Звезды обещают для вас интересный сюрприз в любовной сфере.

Телец (21 апреля – 20 мая)



Гороскоп на неделю 17 – 23 августа 2020 года для Тельца

Сейчас на любовную жизнь Тельцов очень влияет их неуверенность и сомнения. Перестаньте атаковать своего партнера и обвинять его в вещах, которые он не делал. Ведь со временем вы пожалеете о своем плохом поведении. Не позволяйте себе необоснованную ревность и не устраивайте ссор. Будьте откровенны друг с другом и верьте в общее будущее. Все будет хорошо.

Одинокие Тельцы получат свободное время, которое проведут с друзьями. И это хорошо, наслаждайтесь своей свободой, пока не в отношениях. На выходных эксперты прогнозируют вам интересное знакомство и приятное общение.

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Гороскоп на неделю 17 – 23 августа 2020 года для Близнецов

На этой неделе Близнецы могут вызвать конфликт со второй половинкой. Но сейчас не лучшее время для этого, поэтому старайтесь быть спокойными и не срывайтесь на своем партнере. Проблемы можно решить спокойно и без ссор. Поэтому если вы действительно заинтересованы в ваших отношениях и хотите быть вместе, будьте готовы идти на компромиссы и тогда все улучшится.

Одиноким Близнецам стоит подумать о том, чего вы хотите от своей будущей второй половинки. Ожидания и приоритеты помогут вам сложить образ человека вашей мечты. После этого начинайте присматриваться к знакомым и попробуйте найти любовь.

Рак (22 июня – 22 июля)



Гороскоп на неделю 17 – 23 августа 2020 года для Рака

Эта неделя для Раков будет гармонична в плане отношений. Проводите больше времени друг с другом и игнорируйте любые поводы, которые могут привести к конфликту. Цените своего партнера и показывайте любовь и поддержку друг другу.

Одинокие Раки должны прекратить тратить свое время на случайные встречи и вероятных кандидатов. Ваша любовь найдет вас самостоятельно. А сейчас сосредоточьтесь на чем-то более значимом для своей жизни.

Лев (23 июля – 23 августа)



Гороскоп на неделю 17 – 23 августа 2020 года для Льва

В период с 17 по 23 августа Львам необходимо быть осторожными в любовной жизни, ведь ваши отношения могут разрушиться по недоразумению. Важно сохранять в отношениях то, что вы делали вместе. Желательно избегать конфликтов и не спорить по пустякам. Будьте верны и преданы друг другу.

Одинокие Львы получат шанс познакомиться с новыми людьми. Среди них вы сможете найти того, кто вас больше всего привлекает. Но не действуйте спонтанно, убедитесь, что вы делаете все правильно.

Дева (24 августа – 23 сентября)



Гороскоп на неделю 17 – 23 августа 2020 года для Девы

Эта неделя будет напряженной для Дев. В ваших отношениях будут возникать ситуации, которые могут раздражать вторую полловинку. Астрологи советуют оставить позади все конфликты и начать сначала, это поможет создать более приятные отношения.

Одиноким Девам стоит переосмыслить свои потребности в отношениях, поскольку они сейчас немного нереальные и вряд ли вы найдете своего человека. Лучше "приземлиться" и создать более реальные ожидания для отношений.

Весы (24 сентября – 23 октября)



Гороскоп на неделю 17 – 23 августа 2020 года для Весов

У Весов эта неделя будет решающей для ваших отношений. Так, вы решите исправить все ошибки и примете важное решение относительно своего будущего. Не делайте неосторожных движений и не бойтесь принимать радикальные решения. Ведь "смелые всегда счастливы", как писал Иван Багряный.

Одинокие Весы смогут найти вторую половинку благодаря своим друзьям. Поэтому не отклоняйте предложения товарищей и не бойтесь новых знакомств.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Гороскоп на неделю 17 – 23 августа 2020 года для Скорпиона

В период с 17 по 23 августа Скорпионы могут иметь негатив в отношениях. Ведь ваш партнер может выражать свое недовольство или устраивать ссоры с вами. Если вы любите друг друга, то попробуйте это решить. Потому что лишние эмоции и злость могут привести к разрыву.

Одинокие Скорпионы на этой неделе получат возможность осуществить свою мечту в любовной сфере. Ведь человек, который давно вас интересует, подойдет к вам и признается в своих чувствах. Начинать отношения или отклонить предложение – решать вам.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Гороскоп на неделю 17 – 23 августа 2020 года для Стрельца

События в любовной жизни Стрельцов будут положительными, если вы будете делать правильные шаги. Ваш партнер нуждается в вашем внимании, поэтому обязательно покажите свою любовь. Это сделает вашу неделю идеальной, спокойной и насыщенной прекрасными моментами. На выходных можете устроить свидание, это еще больше вас сблизит.

Одинокие Стрельцы могут в ближайшие дни понять, что им нравится человек из круга друзей или коллег. У вас будет возможность познакомиться поближе и заметить что-то особенное в ней/нем. Этот интерес поднимет вам настроение и вселит веру в любовь.

Козерог (22 декабря – 20 января)



Гороскоп на неделю 17 – 23 августа 2020 года для Козерога

Эта неделя принесет Козерогам лишь позитив. Астрологи советуют наслаждаться положительным и приятным временем вместе со своим партнером. Красивые, романтические минуты лишь впереди, но вас ожидает страстный вечер. Поэтому в ближайшие дни вы убедитесь, что ваша половинка – это действительно тот человек, с которым вы хотите быть до конца жизни.

Зато одинокие Козероги должны не жить романтическими надеждами найти любовь. С этим не стоит спешить. Но на этой неделе удача будет на вашей стороне, поэтому вы можете встретить людей, которые зажгут в вас искру. Здесь действуйте так, как вам подсказывает ваше сердце.

Водолей (21 января – 20 февраля)



Гороскоп на неделю 17 – 23 августа 2020 года для Водолея

У всех есть ситуации, которые заставляют волноваться. Но Водолеям на этой неделе не стоит позволять этому запутать вас. Благосклонность планет поможет вам увидеть вашу любовную жизнь в более позитивном свете. Подойдите к своему партнеру и скажите, как сильно любите его. Напомните себе вещи, которые сблизили вас обоих.

Одиноким Водолеям астрологи рекомендуют изменить курс по поиску второй половинки. Вы сами можете определить, кто вам нужен, так что слушайте себя и вскоре вы найдете настоящую любовь.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Гороскоп на неделю 17 – 23 августа 2020 года для Рыб

В любовной жизни Рыб накопилось множество недоразумений или ссор. Поэтому попробуйте найти собственное "успокоительное" – поговорите с партнером и уладьте это. А хорошее настроение и романтическая атмосфера приведут вас к мечте. Вы сможете насладиться приятным днем вместе с партнером. Отпустите свой страх и отдайтесь чувствам, это сблизит вас.

Одинокие Рыбы смогут получить то, чего желают. Планеты на вашей стороне и вас ожидают любовь и счастье. Но будьте осторожными в спонтанных решениях, здесь стоит обдумать все до мелочей.