Гороскоп на 20 августа для всех знаков зодиака
Гороскоп на сегодня, 20 августа 2020 года, советует Тельцам обращать внимание на слова. Львов ждут замечательные возможности на работе. Весам рекомендуется сосредоточиться на чем-то положительном. Читайте гороскоп на 20 августа 2020 для всех знаков зодиака дальше в материале.
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Гороскоп на 20 августа для всех знаков зодиака
Овен (21 марта – 20 апреля)
Гороскоп на 20 августа 2020 для Овнов
День для Овнов будет полон бурных страстей, поэтому астрологи советуют дать волю положительным чувствам.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 20 августа 2020 для Тельцов
Не устраивайте сегодня ссор с любимым человеком, иначе можете дойти чуть ли не до развода. Будьте аккуратны со своими словами, чтобы не наговорить лишнего.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Гороскоп на 20 августа 2020 для Близнецов
Сегодня Близнецы рискуют быть объектом критики. Не исключено, что недоразумения могут быть связаны с деньгами и имуществом. Будьте дипломатом и старательно обходите острые углы.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 20 августа 2020 для Раков
У Раков есть все шансы почувствовать гармонию с собой и миром. День наделит вас равновесием мыслей и чувств, благодаря чему вы сможете отлично ладить с окружающими. Ваша искренность сегодня способна творить чудеса.
Лев (23 июля – 23 августа)
Гороскоп на 20 августа 2020 для Львов
Сегодня Львы будут щепетильны и внимательны, как никогда. От вашего пристального взгляда не скроется ничто. Астрологи обещают вам великолепные возможности в работе. Больше всего повезет тем, кто занимается бухгалтерскими делами или наукой.
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Дева (24 августа – 23 сентября)
Гороскоп на 20 августа 2020 для Дев
Звезды советуют Девам избавиться от чего-то старого. Согласно фэн-шуй, это избавит вас от негативных эмоций и откроет в вашей жизни место для нового. Освободив свои шкафы от хлама, вы почувствуете значительное облегчение.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 20 августа 2020 для Весов
Весов сегодня будут раздражать многие факторы. Вероятно, в каком-то вопросе вы захотите докопаться до истины. В этом случае своими бесконечными ссорами вы сможете разозлить любого. Лучше сосредоточьтесь на чем-то положительном.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 20 августа 2020 для Скорпионов
Скорпионам не стоит принимать ответственных решений и делать серьезные шаги, ведь есть вероятность ошибиться. Звезды говорят, что сегодня полезно планировать свое будущее.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп на 20 августа 2020 для Стрельцов
У Стрельцов может возникнуть желание кого-то покритиковать, впрочем делать этого не стоит. День наделит вас повышенным вниманием к мелочам, вам будут заметны даже малейшие ошибки окружающих. Смиритесь с несовершенствами и просто наслаждайтесь жизнью.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 20 августа 2020 для Козерогов
В этот день Козерогам следует действовать по правилу: "Чаще пользуйся ушами, чем языком". Следуя этому совету, вы можете стать обладателем чьих-то секретов, планов, идей, или просто получить хорошую пищу для размышлений.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Гороскоп на 20 августа 2020 для Водолеев
Звезды прогнозируют некоторые конфликты в жизни Водолеев. Чтобы не было лишних проблем, астрологи советуют свести в этот день общение к минимуму. Лучше переключитесь на рабочие задачи, приготовление пищи, уборку и другие повседневные дела.
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 20 августа 2020 для Рыб
Рыбам не следует расслабляться. От вашей внимательности и предусмотрительности может зависеть многое. В каждом деле действуйте так, будто это подписание важного договора, в котором надо проверить каждую букву и найти возможный подвох.