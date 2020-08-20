Гороскоп на сегодня, 20 августа 2020 года, советует Тельцам обращать внимание на слова. Львов ждут замечательные возможности на работе. Весам рекомендуется сосредоточиться на чем-то положительном. Читайте гороскоп на 20 августа 2020 для всех знаков зодиака дальше в материале.

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Гороскоп на 20 августа для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 20 августа 2020 для Овнов

День для Овнов будет полон бурных страстей, поэтому астрологи советуют дать волю положительным чувствам.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 20 августа 2020 для Тельцов

Не устраивайте сегодня ссор с любимым человеком, иначе можете дойти чуть ли не до развода. Будьте аккуратны со своими словами, чтобы не наговорить лишнего.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 20 августа 2020 для Близнецов

Сегодня Близнецы рискуют быть объектом критики. Не исключено, что недоразумения могут быть связаны с деньгами и имуществом. Будьте дипломатом и старательно обходите острые углы.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 20 августа 2020 для Раков

У Раков есть все шансы почувствовать гармонию с собой и миром. День наделит вас равновесием мыслей и чувств, благодаря чему вы сможете отлично ладить с окружающими. Ваша искренность сегодня способна творить чудеса.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 20 августа 2020 для Львов

Сегодня Львы будут щепетильны и внимательны, как никогда. От вашего пристального взгляда не скроется ничто. Астрологи обещают вам великолепные возможности в работе. Больше всего повезет тем, кто занимается бухгалтерскими делами или наукой.

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Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 20 августа 2020 для Дев

Звезды советуют Девам избавиться от чего-то старого. Согласно фэн-шуй, это избавит вас от негативных эмоций и откроет в вашей жизни место для нового. Освободив свои шкафы от хлама, вы почувствуете значительное облегчение.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 20 августа 2020 для Весов

Весов сегодня будут раздражать многие факторы. Вероятно, в каком-то вопросе вы захотите докопаться до истины. В этом случае своими бесконечными ссорами вы сможете разозлить любого. Лучше сосредоточьтесь на чем-то положительном.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 20 августа 2020 для Скорпионов

Скорпионам не стоит принимать ответственных решений и делать серьезные шаги, ведь есть вероятность ошибиться. Звезды говорят, что сегодня полезно планировать свое будущее.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 20 августа 2020 для Стрельцов

У Стрельцов может возникнуть желание кого-то покритиковать, впрочем делать этого не стоит. День наделит вас повышенным вниманием к мелочам, вам будут заметны даже малейшие ошибки окружающих. Смиритесь с несовершенствами и просто наслаждайтесь жизнью.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 20 августа 2020 для Козерогов

В этот день Козерогам следует действовать по правилу: "Чаще пользуйся ушами, чем языком". Следуя этому совету, вы можете стать обладателем чьих-то секретов, планов, идей, или просто получить хорошую пищу для размышлений.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 20 августа 2020 для Водолеев

Звезды прогнозируют некоторые конфликты в жизни Водолеев. Чтобы не было лишних проблем, астрологи советуют свести в этот день общение к минимуму. Лучше переключитесь на рабочие задачи, приготовление пищи, уборку и другие повседневные дела.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 20 августа 2020 для Рыб

Рыбам не следует расслабляться. От вашей внимательности и предусмотрительности может зависеть многое. В каждом деле действуйте так, будто это подписание важного договора, в котором надо проверить каждую букву и найти возможный подвох.