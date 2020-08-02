Гороскоп на сьогодні, 2 серпня 2020 року, прогнозує Скорпіонам позитивні новини у фінансовому плані, а Козерогам радить бути обережними зі спокусами. Читайте гороскоп на 2 серпня 2020 для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

Астрологи рекомендують сьогодні виділяти час лише на ті речі, які роблять вас щаливими. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

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Гороскоп на 2 серпня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 2 серпня 2020 для Овнів

У Овнів сьогодні може прокинутися неабиякий апетит, проте вгамовувати свої бажання краще без шкідливої їжі. Будьте обачними та уважно дивіться, що їсте – є високі шанси отруїтися.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 2 серпня 2020 для Тельців

Сьогодні вдалий день, щоб потурбуватися в першу чергу про себе. Відкиньте на другий план обов’язки перед іншими та виділіть більше часу на влаштування власного життя.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 2 серпня 2020 для Близнюків

Спокійно беріться до справ, сьогодні для вас головне – зберігати розум ясним, а серце відкритим. Близнюкам сьогодні буде до снаги з усмішкою на устах впоратися з уроками, які приготувала доля. Життєвої мудрості для цього вам точно вистачить.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 2 серпня 2020 для Раків

День допоможе зрозуміти та розібратися, яких помилок уникнути, аби наступні тижні пройшли успішно та без неприємностей. Постарайтеся підходити до кожної справи з завзяттям і хороший настрій захопить вас у приємний полон.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 2 серпня 2020 для Левів

Стабільність – головне слово для Левів у цей день. Найімовірніше, що все йтиме так, як ви планували, і на ваш комфорт та плани ніхто не зазіхатиме.

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Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 2 серпня 2020 для Дів

Не ігноруйте своїх коханих, ваша підтримка їм зараз дуже потрібна. Якщо ви перебуваєте у відносинах, то будьте обережні з ревнощами. Це може принести нові проблеми в особисте життя. Тому краще спробуйте все ж довіряти своєму партнеру.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 2 серпня 2020 для Терезів

Сприятливий час для експериментів. Сміливо можна пробувати нове, заводити знайомства, розпочинати читати нові книги. Не тримайте ні на кого образ і намагайтеся прожити цей день так, як до смаку саме вам.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 2 серпня 2020 для Скорпіонів

У фінансовому плані можливі позитивні новини, на які ви давно чекали, проте остаточно дивіденди ви отримаєте швидше за все не одразу.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 2 серпня 2020 для Стрільців

Не встрявайте в суперечки з близькими – проявіть доброту та щедрість. Якщо важливих справ чи відповідальної роботи на цей день не планували, займіться улюбленим хобі – вашій енергій у цей день важливо знайти застосування.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 2 серпня 2020 для Козерогів

У цей день варто бути обачним зі спокусами. Навіть заманлива пропозиція від хорошого знайомого може виявитися не такою вже й безжурною. Будьте обачні і щирі у сімейних питаннях.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 2 серпня 2020 для Водоліїв

Не тримайте ні на кого образ і намагайтеся прожити цей день максимально спокійно: прогуляйтеся парком, поміркуйте наодинці про плани на майбутнє.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 2 серпня 2020 для Риб

Не приймайте надто поспішні рішення у романтичній сфері, спершу подумайте про наслідки. Зірки віщують дуже активний день, тому Рибам треба зарядитися силами.