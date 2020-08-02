Гороскоп на сегодня, 2 августа 2020 года, прогнозирует Скорпионам положительные новости в финансовом плане, а Козерогам советует быть осторожными с искушениями. Читайте гороскоп на 2 августа 2020 для всех знаков зодиака далее в материале.

Астрологи рекомендуют сегодня выделять время только на те вещи, которые делают вас счастливыми. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

Читайте также Гороскоп на неделю 27 июля – 2 августа 2020 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 2 августа для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 2 августа 2020 для Овнов

У Овнов сегодня может проснуться нешуточный аппетит, однако утолять свои желания лучше без вредной пищи. Будьте осторожны и внимательно смотрите, что едите – есть высокие шансы отравиться.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 2 августа 2020 для Тельцов

Сегодня удачный день, чтобы позаботиться в первую очередь о себе. Отбросьте на второй план обязанности перед другими и выделите больше времени на устройство собственной жизни.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 2 августа 2020 для Близнецов

Спокойно приступайте к делам, сегодня для вас главное – сохранять ум ясным, а сердце открытым. Близнецам сегодня будет по плечу с улыбкой на устах справиться с уроками, которые приготовила судьба. Жизненной мудрости для этого вам точно хватит.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 2 августа 2020 для Раков

День поможет понять и разобраться, каких ошибок избежать, чтобы следующие недели прошли успешно и без неприятностей. Постарайтесь подходить к каждому делу с рвением и хорошее настроение увлечет вас в приятный плен.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 2 августа 2020 для Львов

Стабильность – главное слово для Львов в этот день. Вероятнее всего, что все будет идти так, как вы планировали, и на ваш комфорт и планы никто не будет посягать.

Читайте также Любовный гороскоп на неделю 27 июля – 2 августа 2020 года для всех знаков Зодиака

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 2 августа 2020 для Дев

Не игнорируйте своих любимых, ваша поддержка им сейчас очень нужна. Если вы находитесь в отношениях, то будьте осторожны с ревностью. Это может принести новые проблемы в личной жизни. Поэтому лучше попробуйте все же доверять своему партнеру.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 2 августа 2020 для Весов

Благоприятное время для экспериментов. Смело можно пробовать новое, заводить знакомства, начинать читать новые книги. Не держите ни на кого обид и старайтесь прожить этот день так, как по вкусу именно вам.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 2 августа 2020 для Скорпионов

В финансовом плане возможны позитивные новости, которые вы давно ждали, однако окончательно дивиденды вы получите скорее всего не сразу.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 2 августа 2020 для Стрельцов

Не встрявайте в споры с близкими – проявите доброту и щедрость. Если важных дел или ответственной работы на этот день не планировали, займитесь любимым хобби – вашей энергии в этот день важно найти применение.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 2 августа 2020 для Козерогов

В этот день стоит быть осторожным с искушениями. Даже заманчивое предложение от хорошего знакомого может оказаться не таким уж и беспечным. Будьте внимательны и искренни в семейных вопросах.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 2 августа 2020 для Водолеев

Не держите ни на кого обид и старайтесь прожить этот день максимально спокойно: прогуляйтесь по парку, поразмышляйте наедине о планах на будущее.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 2 августа 2020 для Рыб

Не принимайте слишком поспешные решение в романтической сфере, сначала подумайте о последствиях. Звезды предвещают очень активный день, поэтому Рыбам надо зарядиться силами.