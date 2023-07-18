Що астрологи прогнозують всім 12 знакам зодіаку та на що треба звернути увагу – читайте на сайті 24 Каналу.
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Гороскоп на 18 липня для всіх знаків зодіаку
Овен (21 березня – 20 квітня)
Гороскоп на 18 липня 2023 для Овнів
Овнам потрібно бути обережнішими щодо своїх слів, особливо у розмові з коханою людиною. Образити легше, аніж потім примиритися.
Телець (21 квітня – 20 травня)
Гороскоп на 18 липня 2023 для Тельців
До Тельців сьогодні можуть навідатися з порадою рідні або друзі. Вони потребуватимуть вашого авторитетного слова.
Близнюки (21 травня – 21 червня)
Гороскоп на 18 липня 2023 для Близнюків
Сьогодні Близнюкам варто бути уважним до власних бажань. Не відмовляйтеся від праці, але й не забувайте про відпочинок.
Рак (22 червня – 22 липня)
Гороскоп на 18 липня 2023 для Раків
Лев (23 липня – 23 серпня)
Гороскоп на 18 липня 2023 для Левів
Леви багато працюють останнім часом, тому попри будень можуть присвятити час для відпочинку або улюблених хобі.
Діва (24 серпня – 23 вересня)
Гороскоп на 18 липня 2023 для Дів
Зранку Діви будуть розгубленими та неуважними. Та до кінця вечора вас чекатимуть приємні новини, що допоможуть зосередитися.
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Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Гороскоп на 18 липня 2023 для Терезів
Краще не братися за дві справи одразу. Хоч Терези умільці у балансі, погоня за двома зайцями не принесе результату ні в одній справі.
Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)
Гороскоп на 18 липня 2023 для Скорпіонів
Сьогодні у Скорпіонів гарний день для навчання та засвоєння інформації. Щоб справа йшла швидше, можна займатися рукоділлям.
Стрілець (23 листопада – 21 грудня)
Гороскоп на 18 липня 2023 для Стрільців
Підсвідомість дасть цікаву підказку для Стрільців – це станеться уві сні. У ньому може бути захована розв'язка проблеми.
Козеріг (22 грудня – 20 січня)
Гороскоп на 18 липня 2023 для Козерогів
У Козерогів це сприятливий час, щоб вирушити в дорогу. Можна здійснити як робочу поїздку, так і поїхати на відпочинок.
Водолій (21 січня – 20 лютого)
Гороскоп на 18 липня 2023 для Водоліїв
Не беріться за нові справи або проєкти, якщо ви досі не розібралися з попередніми. Саме час позакривати всі "хвости".
Риби (21 лютого – 20 березня)
Гороскоп на 18 липня 2023 для Риб
Поміркуйте над тим, що ще ви можете зробити для успіху у своїй сфері. Можливо, потрібно йти на певні обмеження.