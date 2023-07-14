Турботливість, співчутливість та вміння вислухати – риси справжньої мами. Саме такими дуже часто є жінки-представники Овнів, Терезів та Водоліїв, пише 24 Канал.

Дивіться також 4 знаки зодіаку, мрія яких здійсниться до кінця літа: перевірте себе у списку щасливчиків

Водолій

Представниці Водоліїв готові на все заради своєї дитини. Вони вміють навчити самостійності та водночас подарувати любов, якої потребують малята. Водолії-жінки розвивають сильні сторони своїх дітей та навчають добиватися свого.

Гороскоп для Водоліїв

Овен

Представниці Овнів можуть багато чому навчити, хоч інколи заграються з роллю вчительки. Та вони швидко вміють повернутися до ролі матері, що приголубить та підтримає.

Гороскоп для Овнів

Терези

Сильна сторона Терезів як матерів у тому, що вони не забувають дбати про себе самих, чим показують приклад дітям. Вони знають, як прищепити гарний смак у будь-яких сферах та люблять дбати про комфорт у домі.

Гороскоп для Терезів