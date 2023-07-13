Кінець липня та серпень посприяє щастю для Тельців, Левів, Скорпіонів та Риб. Вони здійснять свою мрію та здобудуть успіх, пише 24 Канал.

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Телець

Тельці нарешті навчилися розпізнавати свої приховані та справжні бажання. Тому до кінця літа одне з них обов'язково здійсниться.

Гороскоп для Тельців

Лев

У Левів здійсниться мрія, що пов'язана з роботою. Це може бути кар'єрне підвищення, оновлена зарплатня або премія. Або ж узагалі – інше й нове місце праці.

Гороскоп для Левів

Скорпіон

Представники цього знака зодіаку отримають можливість здійснити мрію, що стосується навчання та саморозвитку. Є шанс потрапити на бажані курси або вступити в омріяний заклад.

Гороскоп для Скорпіонів

Риби

Риби у цей період наважаться зробити те, чого довго боялися – їхня мрія – це водночас їхній страх. Це може бути пов'язано як з оточенням, стосунками, так і відповідальністю. Наприклад, здійсниться бажання завести домашнього улюбленця.

Гороскоп для Риб