Конец июля и август поспособствует счастью для Тельцов, Львов, Скорпионов и Рыб. Они осуществят свою мечту и преуспеют, пишет 24 Канал.

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Телец

Тельцы наконец-то научились распознавать свои скрытые и настоящие желания. Поэтому к концу лета одно из них обязательно сбудется.

Гороскоп для Тельцов

Лев

У Львов осуществится мечта, связанная с работой. Это может быть карьерное повышение, обновленная зарплата или премия. Или вообще – другое и новое место работы.

Гороскоп для Львов

Скорпион

Представители этого знака зодиака получат возможность осуществить мечту об учебе и саморазвитии. Есть шанс попасть на желаемые курсы или вступить в мечтательное заведение.

Гороскоп для Скорпионов

Рыбы

Рыбы в этот период решатся сделать то, чего долго боялись – их мечта – это их страх. Это может быть связано как с окружающими, отношениями, так и ответственностью. Например, исполнится желание завести домашнего питомца.

Гороскоп для Рыб