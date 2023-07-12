Дата рождения – важный фактор в определении судьбы человека. Далее в материале 24 Канала рассказываем о знаках зодиака по месяцам, к которым стихиям и планетам они относятся.
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Овен
Дата: 21 марта – 20 апреля
Стихия: Огонь
Планета: Марс
Гороскоп для Овнов
Телец
Дата: 21 апреля – 21 мая
Стихия: Земля
Планета: Венера
Гороскоп для Тельцов
Близнецы
Дата: 22 мая – 21 июня
Стихия: Воздух
Планета: Меркурий
Гороскоп для Близнецов
Рак
Дата: 22 июня – 22 июля
Стихия: Вода
Планета: Луна
Гороскоп для Раков
Лев
Дата: 23 июля – 21 августа
Стихия: Огонь
Планета: Солнце
Гороскоп для Львов
Дева
Дата: 22 августа – 23 сентября
Стихия: Земля
Планета: Меркурий
Гороскоп для Дев
Весы
Дата: 24 сентября – 23 октября
Стихия: Воздух
Планета: Венера
Гороскоп для Весов
Скорпион
Дата: 24 октября – 22 ноября
Стихия: Вода
Планета: Марс, Плутон
Гороскоп для Скорпионов
Стрелец
Дата: 23 ноября – 22 декабря
Стихия: Огонь
Планета: Юпитер
Гороскоп для Стрельцов
Козерог
Дата: 23 декабря – 20 января
Стихия: Земля
Планета: Сатурн
Гороскоп для Козерогов
Водолей
Дата: 21 января – 19 февраля
Стихия: Воздух
Планета: Сатурн, Уран
Гороскоп для Водолеев
Рыбы
Дата: 20 февраля – 20 марта
Стихия: Вода
Планета: Юпитер, Нептун
Гороскоп для рыб