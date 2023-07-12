Дата рождения – важный фактор в определении судьбы человека. Далее в материале 24 Канала рассказываем о знаках зодиака по месяцам, к которым стихиям и планетам они относятся.

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Овен

Дата: 21 марта – 20 апреля

Стихия: Огонь

Планета: Марс

Гороскоп для Овнов

Телец

Дата: 21 апреля – 21 мая

Стихия: Земля

Планета: Венера

Гороскоп для Тельцов

Близнецы

Дата: 22 мая – 21 июня

Стихия: Воздух

Планета: Меркурий

Гороскоп для Близнецов

Рак

Дата: 22 июня – 22 июля

Стихия: Вода

Планета: Луна

Гороскоп для Раков

Лев

Дата: 23 июля – 21 августа

Стихия: Огонь

Планета: Солнце

Гороскоп для Львов

Дева

Дата: 22 августа – 23 сентября

Стихия: Земля

Планета: Меркурий

Гороскоп для Дев

Весы

Дата: 24 сентября – 23 октября

Стихия: Воздух

Планета: Венера

Гороскоп для Весов

Скорпион

Дата: 24 октября – 22 ноября

Стихия: Вода

Планета: Марс, Плутон

Гороскоп для Скорпионов

Стрелец

Дата: 23 ноября – 22 декабря

Стихия: Огонь

Планета: Юпитер

Гороскоп для Стрельцов

Козерог

Дата: 23 декабря – 20 января

Стихия: Земля

Планета: Сатурн

Гороскоп для Козерогов

Водолей

Дата: 21 января – 19 февраля

Стихия: Воздух

Планета: Сатурн, Уран

Гороскоп для Водолеев

Рыбы

Дата: 20 февраля – 20 марта

Стихия: Вода

Планета: Юпитер, Нептун

Гороскоп для рыб