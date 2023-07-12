Дата рождения – важный фактор в определении судьбы человека. Далее в материале 24 Канала рассказываем о знаках зодиака по месяцам, к которым стихиям и планетам они относятся.

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Овен

Дата: 21 марта – 20 апреля
Стихия: Огонь
Планета: Марс

Гороскоп для Овнов

Телец

Дата: 21 апреля – 21 мая
Стихия: Земля
Планета: Венера

Гороскоп для Тельцов

Близнецы

Дата: 22 мая – 21 июня
Стихия: Воздух
Планета: Меркурий

Гороскоп для Близнецов

Рак

Дата: 22 июня – 22 июля
Стихия: Вода
Планета: Луна

Гороскоп для Раков

Лев

Дата: 23 июля – 21 августа
Стихия: Огонь
Планета: Солнце

Гороскоп для Львов

Дева

Дата: 22 августа – 23 сентября
Стихия: Земля
Планета: Меркурий

Гороскоп для Дев

Весы

Дата: 24 сентября – 23 октября
Стихия: Воздух
Планета: Венера

Гороскоп для Весов

Скорпион

Дата: 24 октября – 22 ноября
Стихия: Вода
Планета: Марс, Плутон

Гороскоп для Скорпионов

Стрелец

Дата: 23 ноября – 22 декабря
Стихия: Огонь
Планета: Юпитер

Гороскоп для Стрельцов

Козерог

Дата: 23 декабря – 20 января
Стихия: Земля
Планета: Сатурн

Гороскоп для Козерогов

Водолей

Дата: 21 января – 19 февраля
Стихия: Воздух
Планета: Сатурн, Уран

Гороскоп для Водолеев

Рыбы

Дата: 20 февраля – 20 марта
Стихия: Вода
Планета: Юпитер, Нептун

Гороскоп для рыб