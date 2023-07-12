Львам, Козерогам, Ракам и Близнецам не нужно выбирать между карьерой и дружбой, пишет 24 Канал. Это настоящие друзья, которые всегда радуются победам и вместе испытывают неудачи.

Вас может заинтересовать Родившиеся, чтобы стать звездами: 2 знака зодиака, к которым придет слава и популярность

Лев

Девушки, родившиеся под знаком Льва, умеют дружить, понимать, но никогда не навязываются. Они всегда могут выслушать, что-то посоветовать, но не будут настаивать, что вы поступили именно так.

Гороскоп для Львов

Козерог

Они постоянно путешествуют, пробуют что-нибудь новое, не боятся менять свою жизнь. Представители Козегоров хотя и активны, но всегда очень взвешены и рассудительны. В дружбе такие девушки всегда будут поддерживать, но никогда не будут обманывать.

Гороскоп для Козерогов

Рак

Раки – идеальные подруги для творческих личностей. Они мастерски сглаживают острые углы и умеют обрести позитив в любой неприятной ситуации.

Гороскоп для Раков

Близнецы

Близнецы являются лидерами в дружеских отношениях, но они не считают себя пренебрежительными. Такие подруги с удовольствием организуют общие дни отдыха, в сложных ситуациях пытаются разрадовать, а когда все хорошо – искренне веселятся вместе с вами. На Близнецов всегда можно полагаться, рассчитывать на поддержку и защиту.

Гороскоп для Близнецов