Дата народження – важливий фактор у визначенні долі людини. Далі у матеріалі 24 Каналу розповідаємо про знаки зодіаку по місяцях, до яких стихій та планет вони належать.
Не пропустіть Не Діва чи Скорпіон: 4 найкращі подруги за знаком зодіаку
Овен
Дата: 21 березня – 20 квітня
Стихія: Вогонь
Планета: Марс
Гороскоп для Овнів
Телець
Дата: 21 квітня – 21 травня
Стихія: Земля
Планета: Венера
Гороскоп для Тельців
Близнюки
Дата: 22 травня – 21 червня
Стихія: Повітря
Планета: Меркурій
Гороскоп для Близнюків
Рак
Дата: 22 червня – 22 липня
Стихія: Вода
Планета: Місяць
Гороскоп для Раків
Лев
Дата: 23 липня – 21 серпня
Стихія: Вогонь
Планета: Сонце
Гороскоп для Левів
Діва
Дата: 22 серпня – 23 вересня
Стихія: Земля
Планета: Меркурій
Гороскоп для Дів
Терези
Дата: 24 вересня – 23 жовтня
Стихія: Повітря
Планета: Венера
Гороскоп для Терезів
Скорпіон
Дата: 24 жовтня – 22 листопада
Стихія: Вода
Планета: Марс, Плутон
Гороскоп для Скорпіонів
Стрілець
Дата: 23 листопада – 22 грудня
Стихія: Вогонь
Планета: Юпітер
Гороскоп для Стрільців
Козеріг
Дата: 23 грудня – 20 січня
Стихія: Земля
Планета: Сатурн
Гороскоп для Козерогів
Водолій
Дата: 21 січня – 19 лютого
Стихія: Повітря
Планета: Сатурн, Уран
Гороскоп для Водоліїв
Риби
Дата: 20 лютого – 20 березня
Стихія: Вода
Планета: Юпітер, Нептун
Гороскоп для Риб