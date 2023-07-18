Что астрологи прогнозируют всем 12 знакам зодиака и на что нужно обратить внимание читайте на сайте 24 Канала.
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Гороскоп на 18 июля для всех знаков зодиака
Овен (21 марта – 20 апреля)
Гороскоп на 18 июля 2023 для Овнов
Овнам нужно быть осторожнее по поводу своих слов, особенно в разговоре с любимым человеком. Обидеть легче, чем примириться.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 18 июля 2023 для Тельцов
В Тельцы сегодня могут навестить с советом родные или друзья. Они будут нуждаться в вашем авторитетном слове.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Гороскоп на 18 июля 2023 для Близнецов
Сегодня Близнецам следует быть внимательным к собственным желаниям. Не отказывайтесь от работы, но и не забывайте об отдыхе.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 18 июля 2023 для Раков
Лев (23 июля – 23 августа)
Гороскоп на 18 июля 2023 для Львов
Львы много работают в последнее время, поэтому, несмотря на будни, могут посвятить время для отдыха или любимых хобби.
Дева (24 августа – 23 сентября)
Гороскоп на 18 июля 2023 для Дев
Утром Девы будут растеряны и рассеяны. Но до конца вечера вам предстоят приятные новости, которые помогут сосредоточиться.
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Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 18 июля 2023 для Весов
Лучше не браться за два дела сразу. Хотя Весы умельцы в балансе, погоня за двумя зайцами не принесет результата ни в одном деле.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 18 июля 2023 для Скорпионов
Сегодня у Скорпионов хороший день для обучения и усвоения информации. Чтобы дело обстояло быстрее, можно заниматься рукоделием.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп на 18 июля 2023 для Стрельцов
Подсознание даст интересную подсказку для Стрельцов – это произойдет во сне. В нем может быть спрятана решение проблемы.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 18 июля 2023 для Козерогов
У Козерогов это благоприятное время, чтобы отправиться в путь. Можно совершить как рабочую поездку, так и уехать на отдых.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Гороскоп на 18 июля 2023 для Водолеев
Не беритесь за новые дела или проекты, если вы до сих пор не разобрались с предыдущими. Самое время позакрывать все "хвосты".
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 18 июля 2023 для Рыб
Поразмышляйте над тем, что еще вы можете сделать для успеха в своей сфере. Может быть, нужно идти на определенные ограничения.