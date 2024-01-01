Астрологи зазначають, що магнітні бурі можуть принести нещастя 4 знакам зодіаку. Зокрема, Тельцю, Діві, Рибам і Стрільцю, передає 24 Канал.

До речі 2024 рік почнеться з магнітної бурі: прогноз сонячних спалахів і штормів на січень

Телець

Уже в перші дні нового року перед Тельцями можуть постати фінансові труднощі. Втім, впадати у відчай не варто, адже незабаром все наладиться.

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Діва

У січні Діви можуть пережити розлучення. Кохана людина зрадить. Ця новина розіб'є серце.

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Риби

Січень може бути дуже нелегким. Попереду фінансові проблеми. Однак, в жодному разі не беріть у борг: це може значно ускладнити ваше становище.

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Стрілець

Ваше самопочуття у січні може раптово погіршитися. Будьте обережними та, за потреби, зверніться до лікаря.

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