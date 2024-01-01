Так, в особистому житті пощастить Скорпіонам, Стрільцям і Рибам. Поруч буде кохана людина, пише 24 Канал.

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Стрілець

На початку нового року ви можете зустріти людину, яка змінить життя на краще. Це буде прямо-таки ідеальний партнер чи партнерка. Ви розумітимете одне одного без слів, а почуття будуть справжніми та взаємними.

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Скорпіон

Ця зустріч буде випадковою. Втім, вистачить кілька секунд, щоб закохатися. Ви відчуєте, що ось вона – рідна душа. Людина, яка розумітиме вас краще за всіх інших разом взятих, підтримуватиме, надихатиме й кохатиме всім серцем.

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Риби

2024 стане для вас роком кохання. Попереду важлива зустріч. Вона буде дуже приємною та душевною. Захочеться, щоб вечір не закінчувався. Втім, не хвилюйтеся, адже попереду довге і щасливе сімейне життя.

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