Так, в личной жизни повезет Скорпионам, Стрельцам и Рыбам. Рядом будет любимый человек, пишет 24 Канал.
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Стрелец
В начале нового года вы можете встретить человека, который изменит жизнь к лучшему. Это будет прямо-таки идеальный партнер или партнерша. Вы будете понимать друг друга без слов, а чувства будут настоящими и взаимными.
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Скорпион
Эта встреча будет случайной. Впрочем, хватит нескольких секунд, чтобы влюбиться. Вы почувствуете, что вот она – родная душа. Человек, который будет понимать вас лучше всех остальных вместе взятых, поддерживать, вдохновлять и любить всем сердцем.
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Рыбы
2024 год станет для вас годом любви. Впереди важная встреча. Она будет очень приятной и душевной. Захочется, чтобы вечер не заканчивался. Впрочем, не волнуйтесь, ведь впереди долгая и счастливая семейная жизнь.
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