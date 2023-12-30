За прогнозом, сильніших магнітних бур у січні не буде. Коли чекати сонячних штормів у перший місяць нового року, інформує 24 Канал.
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Магнітні бурі в січні 2024
1 січня спостереження показують середній рівень активності з К-індексом 4. Втім, уже наступного дня очікується падіння до К-індексу 3.
З 3 до 7 січня не очікується значних збурень. Так, К-індекс 2.
Прогноз магнітних бур на січень / Скриншот 24 Каналу
Упродовж наступних трьох днів – з 8 до 10 січня рівень сонячної активності знову підвищиться до 3 балів. Далі знову впаде. За прогнозом, К-індекс 2 буде вже аж до 22 січня
23 – 24 і 26 січня знову очікуються геомагнітні шторми небезпечного рівня – К-індекс 4. Зауважимо, що графік може змінюватися залежно від поведінки Сонця.