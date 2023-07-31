В останній місяць літа на Риб, Тельців і Стрільців чекають зміни. Ці знаки зодіаку можуть перейти на нову роботу, пише 24 Канал.

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Риби

Уже в серпні ви можете отримати несподівану пропозицію. Однак, перед тим, як погодитися, добре усе обдумайте, окрім того, одразу же обговоріть умови праці.

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Стрілець

Серпень – ідеальний час для змін. Досить закривати очі на вигорання. Наважтеся й отримайте роботу, яка приноситиме не лише хороший дохід, а й задоволення. Вірте у власні сили, у вас все вийде.

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Телець

Представникам цього знаку найближчим часом може бути важко виконати поставлені завдання. Однак, проблема в тому, що ви боїтеся відмовити своєму керівникові. Можливо, настав час звільнитися та знайти себе в іншому. Зірки пророкують вам успіх.

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