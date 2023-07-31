Астрологи зазначають, що цього тижня одразу три знаки зодіаку проявлятимуть ревнощі. Зокрема, це Скорпіон, Телець та Лев, пише 24 Канал.

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Скорпіон

Саме Скорпіон вважають найнебезпечнішим знаком зодіаку. Його представникам притаманний вибуховий характер, агресивність і войовничість. Цього тижня Скорпіони можуть проявляти ревнощі. Однак, важливо тримати себе в руках, адже існує ризик втрати кохану людину.

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Телець

За словами астрологів, народжені під цим сузір'ям дуже ревниві. Окрім того, Тельці схильні додумувати те, чого насправді не було. Зберігайте спокій та поговоріть з коханою людиною про те, що вас турбує.

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Лев

Цьому знаку вкрай важливо бути у центрі уваги, особливого свого партнера. Тож якщо кохана людина хоч трохи часу приділить комусь іншому, він може сильно приревнувати. Цього тижня ви можете аж занадто проявити це почуття. Однак, довіртеся близькій людині, справжніх причин для ревнощів немає.

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