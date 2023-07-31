В последний месяц лета на Рыб, Тельцов и Стрельцов ждут изменения. Эти знаки могут перейти на новую работу, пишет 24 Канал.

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Рыбы

Уже в августе вы сможете получить неожиданное предложение. Однако, прежде чем согласиться, хорошо все обдумайте, кроме того, сразу же обсудите условия труда.

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Гороскоп для Рыб

Стрелец

Август – идеальное время для перемен. Хватит закрывать глаза на выгорание. Решитесь и получите работу, которая приносит не только хороший доход, но и удовольствие. Верьте в свои силы, у вас все получится.

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Гороскоп для Стрельцов

Телец

Представителям этого знака в ближайшее время может быть сложно выполнить поставленные задачи. Однако проблема в том, что вы боитесь отказать своему руководителю. Возможно, пора уволится и найти себя в другом. Звезды прочат вам успех.

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Гороскоп для Тельцов