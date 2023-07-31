Водолеи и Стрельцы, звезды предсказывают, что уже в ближайшие дни вам повезет в любви. Об этом пишет 24 Канал.

Кстати говоря 3 знака зодиака, которым больше всего везет в любви

Водолей

На этой неделе вы можете встретить настоящую любовь. Не бойтесь открыть свое сердце. Впереди счастливая жизнь рядом с человеком, который будет любить вас, чтобы не случилось.

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Стрелец

Уже в начале августа любимый человек может сделать предложение вам. Поэтому хорошо подумайте и ответьте. Звезды прочат вам семейную идиллию.

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