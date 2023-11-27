Не всі цього року отримають бажане. Проте засмучуватися не варто. Можливо, близька людина наразі не має змоги вас привітати або ж планує вручити подарунок дещо згодом. Хто ж отримає його у новорічну ніч, розповідає 24 Канал.

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Козоріг

Цієї новорічної ночі здійсниться ваше найпотаємніше бажання. Кохана людина зробить найкращий сюрприз. Ймовірно, 2024 ви зустрінете разом.

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Терези

Ви отримаєте те, про що давно мріяли. Спочатку в це буде важко повірити. Втім, емоції переповнюватимуть, тож стрибатимете від щастя.

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Діва

Для вас це дуже особливий подарунок. Цікаво, що людина могла обрати його зовсім випадково. Втім, це лише посилює атмосферу Нового року.

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