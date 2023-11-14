Стрілець, Водолій, Рак, Телець і Козоріг – ці 5 знаків зодіаку, за словами астрологів, зустрінуть 2024 з коханою людиною, пише 24 Канал.

Цікаво Для кого 2024 стане роком кохання: знаки зодіаку, в яких налагодиться особисте життя

Стрілець

У вас є всі шанси зустріти 2024 у компанії близької людини. Втім, спочатку доведеться відкрити своє серце для любові. Відпустіть минуле й насолодіться життям.

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Водолій

Новий 2024 рік ви зустрінете поруч з коханою людиною. Усе буде так, як мріяли. Тож, якщо ще не зустріли партнера, не засмучуйтеся, незабаром все буде.

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Рак

Якщо досі не обрали, як і де плануєте Новий рік, то залиштеся вдома. Створіть затишну святкову атмосферу, замовте доставку їжі, або приготуйте свої улюблені страви. Насолодіться часом, проведеним з коханою людиною.

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Козоріг

Новий рік ви можете зустріти на відпочинку. До речі, поряд буде кохана людина. Це 1 січня запам'ятаєте на все життя.

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Телець

Новий рік з коханою людиною буде дуже емоційним та запальним. Заплануйте романтичне святкування з бокалом шампанського та приємними сюрпризами.

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