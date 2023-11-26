Так, Водолій, Рак, Стрілець і Близнюки наступного року повірять у диво. Вони зрозуміють, що найпотаємніші, здавалося б, нереальні мрії насправді можуть стати реальністю, пише 24 Канал.

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Водолій

У 2024 році Водолії відчуватимуть неймовірну енергію. Ці люди повірять у диво. Та головне, що воно справді станеться.

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Рак

Наступного року народжені під цим знаком зодіаку будуть ніби оточені магією. Справи Раків наладяться, а проблемні питання нарешті вийде розв'язати. На вас чекає справжнє диво.

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Стрілець

У 2024 році Стрільців очікує справжнє перетворення через віру у диво. Ви будете відкритими для нових можливостей та пригод, які постануть на шляху. Навіть, здавалося б, неможливе може стати реальністю. Не переставайте вірити.

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Близнюки

Уже на початку року станеться дещо дуже-дуже-дуже важливе для вас. Будете щасливі й дуже вражені. Близнюки, ви повірите в диво.

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