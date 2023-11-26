Так, за словами астрологів, наступного року щонайменше 5 знаків зодіаку матимуть коханок. Зокрема, Овен, Скорпіон, Телець, Водолій і Терези, передає 24 Канал.

До речі У 2024 році 5 знаків зодіаку часто змінюватимуть партнерів: на кого чекає секс-марафон

Овен

У 2024 році Овни будуть вабити партнерів своєю енергією. Вони зустрінуться з цікавими людьми, які викличуть захоплення. Романтична мандрівка з коханкою принесе їм багато незабутніх моментів.

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Телець

Тельці почнуть стосунки на стороні з людиною, яка їх буде розуміти. Однак, це може призвести до руйнування шлюбу.

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Терези

У 2024 році Терези зустрінуть ту, яка переверне їх свій з ніг на голову. Ця жінка стане коханкою.

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Скорпіон

Наступного року Скорпіони відчують неймовірний сексуальний потяг, але не до своєї дружини, а на стороні. Вони можуть піддатися спокусі. І це буде далеко не один-єдиний раз.

Гороскоп для Скорпіонів

Водолій

У 2024 році Водолії можуть зустріти тих, хто буде доповнювати їхню унікальність та креативність. Ці романтичні стосунки на стороні принесуть велике задоволення.

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