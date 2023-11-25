Так, Скорпіон, Риби, Стрілець і Терези, для вас 2024 стане роком кохання. Це ідеальний період для одруження, пише 24 Канал.

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Скорпіон

Наступного року ви можете створити сім'ю. Не відкладайте життя на потім. 2024 – ідеальний рік для одруження.

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Риби

У 2024 ви можете не лише зустріти справжнє кохання, а й одружитися чи вийти заміж. Якщо ж кохана людина поруч, подумайте, коли ж, як не наступного року.

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Стрілець

Ймовірно, ви давно разом, або ж уже за кілька днів – місяців зрозумієте, що ось вона – доля. Попереду щасливе сімейне життя.

Гороскоп для Стрільців

Терези

У цій людині ви знайдете буквально все, про що мріяли. Почуття будуть сильними та взаємними, а весілля – найщасливішим днем у житті.

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