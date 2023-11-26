Так, по словам астрологов, в следующем году минимум 5 знаков зодиака будут иметь любовниц. В частности, Овен, Скорпион, Телец, Водолей и Весы, передает 24 Канал.
Кстати говоря В 2024 году 5 знаков зодиака будут часто менять партнеров: кого ждет секс-марафон
Овен
В 2024 году Овны будут привлекать партнеров своей энергией. Они встретятся с интересными людьми, которые вызовут восхищение. Романтическое путешествие с любовницей принесет им много незабываемых моментов.
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Телец
Тельцы начнут отношения на стороне с человеком, понимающим их. Однако это может привести к разрушению брака.
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Весы
В 2024 году Весы встретят ту, которая перевернет их свой с ног на голову. Эта женщина станет любовницей.
Гороскоп для Весов
Скорпион
В следующем году Скорпионы почувствуют невероятное сексуальное влечение, но не к своей жене, а на стороне. Они могут поддаться искушению. И это будет далеко не один-единственный раз.
Гороскоп для Скорпионов
Водолей
В 2024 году Водолеи могут встретить тех, кто будет дополнять их уникальность и креативность. Эти романтические отношения на стороне доставят большое удовольствие.
Гороскоп для Водолеев