Не все в этом году получат желаемое. Однако огорчаться не стоит. Возможно, близкий человек пока не имеет возможности вас поздравить или планирует вручить подарок несколько позже. Кто же получит его в новогоднюю ночь, рассказывает 24 Канал.

Кстати говоря Мечты станут реальностью: 4 знака зодиака в 2024 году поверят в чудо

Козерог

Этой новогодней ночью исполнится ваше сокровенное желание. Любимый человек преподнесет лучший сюрприз. Вероятно, 2024 год вы встретите вместе.

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Весы

Вы получите то, о чем давно мечтали. Поначалу в это будет тяжело поверить. Впрочем, эмоции будут переполнять, и будете прыгать от счастья.

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Дева

Для вас это очень особенный подарок. Интересно, что человек мог выбрать его совершенно случайно. Впрочем, это только усилит атмосферу Нового года.

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