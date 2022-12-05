День вдалий для планування справ на місяць, пише 24 канал.

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Гороскоп на 5 грудня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 5 грудня 2022 для Овнів

Овнів сьогодні чекає багато неприємнощів. Увесь день ви будете розчаровані подіями, які підготує вам життя. Астрологи просять вас контролювати свої емоції.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 5 грудня 2022 для Тельців

Тельцям сьогодні не варто витрачати намарно жодної хвилини. Астрологи просять вас зібрати всі сили в кулак та виконати всі завдання, які ви запланували раніше.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 5 грудня 2022 для Близнюків

Близнюкам сьогодні треба бути максимально обережними. Ймовірно, проблеми чатують там, де ви навіть не сподіваєтеся.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 5 грудня 2022 для Раків

Раки опиняться в цей день у потрібному місці та в потрібний час. Події навкло вас розгортатимуться надто стрімко.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 5 грудня 2022 для Левів

Сьогодні Левам доведеться звалити на свої плечі відповідальність за інших. Вам доведеться вирішувати чужі проблеми, а такий хід подій автоматично зіпсує ваш день та зробить його не надто вдалим.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 5 грудня 2022 для Дів

На Дів чекає не надто приємний понеділок. Ваше керівництво вирішить вказати вам на деякі проблеми, які вас достатньо сильно засмутять.

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Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 5 грудня 2022 для Терезів

Сьогоднішній день Вихідний день проведіть з коханою половинкою за спільною роботою по дому. Таким чином ви зможете налагодити стосунки та покращити свій фізичний і психологічний стан.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 5 грудня 2022 для Скорпіонів

У цей день уникайте фізичних та емоційних навантажень, адже є ризики виникнення проблем зі здоров'ям. Увечері заплануйте прогулянку з друзями, яка принесе вам незабутні відчуття та емоції.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 5 грудня 2022 для Стрільців

Стрільцям, які ведуть сидячий спосіб життя, астрологи радять зайнятися спортом та активно провести день. Вечір підготує для вас несподіванки.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 5 грудня 2022 для Козерогів

Сьогоднішній день Козерогам рекомендовано провести з рідними та близькими, які готові вам допомогти в скрутну хвилину. Позитивні корективи принесе зміна оточення.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 5 грудня 2022 для Водоліїв

Астрологи радять Водоліям присвятити день новим починанням та роботі з інформацією. Вам добре даватимуться додаткові навички, які збільшать вашу продуктивність.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 5 грудня 2022 для Риб

Постарайтеся в цей день не братися за роботу. Спробуйте відволіктися від робочих проєктів та зайнятися чимось приємним для душі.