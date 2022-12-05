День удачен для планирования дел в месяц, пишет 24 канал .

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Гороскоп на 5 декабря для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 5 декабря 2022 года для Овнов

Овнов сегодня ждет много неприятностей. Весь день вы будете разочарованы событиями, которые подготовят вам жизнь. Астрологи просят вас контролировать свои эмоции.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 5 декабря 2022 года для Тельцов

Тельцам сегодня не стоит тратить даром ни минуты. Астрологи просят вас собрать все силы в кулак и выполнить все запланированные ранее задачи.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 5 декабря 2022 года для Близнецов

Близнецам сегодня нужно быть максимально осторожными. Вероятно, проблемы подстерегают там, где вы даже не надеетесь.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 5 декабря 2022 года для Раков

В этот день в этот день ожидается дождь. События навкруг вас будут разворачиваться слишком стремительно.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 5 декабря 2022 года для Львов

Сегодня Львам придется свалить на свои плечи ответственность за других. Вам придется решать чужие проблемы, а такой ход событий автоматически испортит ваш день и сделает его не слишком удачным.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 5 декабря 2022 года для Дев.

Дев ждет не слишком приятный понедельник. Ваше руководство решит указать вам некоторые проблемы, которые вас достаточно сильно огорчат.

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Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 5 декабря 2022 года для Весов

Выходной день проведите с любимой половинкой по совместной работе по дому. Таким образом, вы сможете наладить отношения и улучшить свое физическое и психологическое состояние.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 5 декабря 2022 года для Скорпионов

В этот день избегайте физических и эмоциональных нагрузок, ведь есть риск возникновения проблем со здоровьем. Вечером запланируйте прогулку с друзьями, которая принесет вам незабываемые ощущения и эмоции.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 5 декабря 2022 года для Стрельцов

Стрельцам, ведущим сидячий образ жизни, астрологи советуют заняться спортом и активно провести день. Вечер подготовит для вас сюрпризы.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 5 декабря 2022 года для Козерогов

Сегодняшний день Козерогам рекомендовано провести с родными и близкими, которые готовы помочь вам в трудную минуту. Положительные коррективы принесет смена окружения.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 5 декабря 2022 года для Водолеев

Астрологи советуют Водолиям посвятить день новым начинаниям и работе с информацией. Вам будут хорошо даваться дополнительные навыки, которые увеличат вашу производительность.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 5 декабря 2022 года для Рыб

Постарайтесь в этот день не браться за работу. Попытайтесь отвлечься от рабочих проектов и заняться чем-то приятным для души.