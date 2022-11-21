Весілля – одна з найважливіших подій у житті кожної людини, пише 24 канал. За словами астролога, рік Кролика подарує трьом представникам знаку кохання та допоможе створити нову сім’ю.

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Стрільці

Самотні Стрільці вже зовсім скоро можуть зустріти свою другу половинку та вже до літа одружитися. На вас чекає чисте та палке кохання, тож ви нарешті зрозумієте, що людина, яка поруч з вами – саме та, яку ви так давно чекали. У 2023 році вас чекає прекрасний період.

Козероги

У 2023 році Козероги здобудуть впевненість у собі, тож у вас покращаться не лише справи на роботі, але й в особистому житті. Ви будете притягувати увагу протилежної статі, тож маєте великий шанс одружитися вже до кінця року.

Діви

Діви мають всі шанси у 2023 році знайти людину, з якою зможуть побудувати не лише міцні та довготривалі стосунки, але й взяти разом шлюб. Астрологи кажуть, що якщо ви одружитеся у квітні, серпні чи вересні, то ваш союз буде щасливим та радісним.