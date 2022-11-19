Астрологи кажуть, що рік Чорного Водяного Кролика подарує нам спокій, радість та гармонію, пише 24 канал. А от деякі представники знаків зодіаку можуть зустріти своє справжнє кохання, про яке так довго мріяли.

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Терези

Астрологи прогнозують Терезам успіх в особистому житті. На вас чекає приємне знайомство, яке обернеться для вас дуже перспективними стосунками. Терези вперше в житті відчують себе по-новому. Партнер допоможе їм розкритися та проявити свої найкращі сторони. Загалом Терезів чекає у 2023 році велика, майже по-дитячому щира любов.

Стрільці

У Стрільців вже у першій половині року можуть відбутися певні зміни в особистому житті. Ви маєте всі шанси побудувати стосунки з людиною, яка тривалий час вам подобається. Нарешті між вами розтане крига і ви почнете приділяти одне одному увагу та побудуєте стосунки. Ви назавжди відірветеся від минулого та станете по-справжньому щасливими з новим обранцем.

Водолії

На Водоліїв чекають багато позитивних новин. Вже у перші місяці 2023 року виз найдете своє справжнє кохання. Ваші нові стосунки розкриють вас з нового боку, ви побачите себе відкритими, щирими та повністю наповненими. З коханою половинкою ви побудуєте дуже міцні та щирі стосунки. Вас чекає багато неймовірних побачень, ви будете з партнером дуже щасливими.

Овни

На Овнів чекає вдалий 2023 рік. Вони знайдуть не лише своє справжнє кохання, але й мають всі шанси створити сім’ю. Стосунки з другою половинкою добре процвітатимуть. Вас чекають вдвох незабутні моменти. Астрологи кажуть, що ви будете дуже щасливими та матимете сильне бажання робити все для того, щоб підтримувати прекрасні любовні відносини.