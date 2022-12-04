Читайте також Весілля в рік Кролика: три знаки зодіаку, які одружаться у 2023 році
Гороскоп на 4 грудня для всіх знаків зодіаку
Овен (21 березня – 20 квітня)
Гороскоп на 4 грудня 2022 для Овнів
День сприятливий для здійснення особистих справ. Беріться за завдання, які вимагають від вас особливої уваги та скрупульозності.
Телець (21 квітня – 20 травня)
Гороскоп на 4 грудня 2022 для Тельців
У Тельців ропочинається час сприятливий для початку чогось нового – навчання, роботи, стосунків. Астрологи кажуть, що у вас все складеться вдало.
Близнюки (21 травня – 21 червня)
Гороскоп на 4 грудня 2022 для Близнюків
Близнюкам радять провести цей день в русі. Корисними будуть фізичні навантаження. Друга половина дня вдала для планування.
Рак (22 червня – 22 липня)
Гороскоп на 4 грудня 2022 для Раків
Лев (23 липня – 23 серпня)
Гороскоп на 4 грудня 2022 для Левів
Сьогодні Леви будуть перебувати в дуже поганому настрої в першій половині дня, однак ближче до обіду все зміниться в кращу сторону.
Діва (24 серпня – 23 вересня)
Гороскоп на 4 грудня 2022 для Дів
На Дів чекає насичений та цікавий день. Самотні представники знаку мають можливість познайомитися з цікавими особистостями, з якими згодом можна побудувати довготривалі стосунки.
Читайте також Рік кролика подарує щастя: чотири знаки зодіаку, які зустрінуть велике кохання у 2023 році
Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Гороскоп на 4 грудня 2022 для Терезів
Терези сьогодні будуть перебувати в пригніченому настрої. Вам треба вірити в себе та свої ідеї, однак не перенапружуйте мозок. Вам все ж таки треба знайти час на відпочинок.
Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)
Гороскоп на 4 грудня 2022 для Скорпіонів
Зведіть в цей день до мінімуму всі контакти з людьми, які вам неприємні. Якщо маєте таку можливість, то вимкніть телефон та не заглядайте в соцмережі.
Стрілець (23 листопада – 21 грудня)
Гороскоп на 4 грудня 2022 для Стрільців
У сім'ї Стрільців можуть відбутися деякі проблеми. Будьте готовими до того, що вам доведеться скасувати свої плани та допомогти рідним.
Козеріг (22 грудня – 20 січня)
Гороскоп на 4 грудня 2022 для Козерогів
День сприятливий для продуктивних знайомств. Ви можете зустріти цікаву людину, з якою знайдете спільні інтереси та багато чого іншого.
Водолій (21 січня – 20 лютого)
Гороскоп на 4 грудня 2022 для Водоліїв
Присвятіть цей день догляду за собою. Вам треба накопичити сили для нового робочого тижня, тож спробуйте провести неділю в цілковитому релаксі.
Риби (21 лютого – 20 березня)
Гороскоп на 4 грудня 2022 для Риб
Астрологи радять Рибам завершити всі свої старі справи. Також цей день підходить для того, аби розрахуватися з боргами чи рахунками.