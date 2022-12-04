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Гороскоп на 4 декабря для всех знаков зодиака
Овен (21 марта – 20 апреля)
Гороскоп на 4 декабря 2022 года для Овнов
День благоприятен для совершения личных дел. Беритесь за задачи, требующие от вас особого внимания и скрупулезности.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 4 декабря 2022 года для Тельцов
У Тельцов начинается время благоприятное для начала чего-то нового – учебы, работы, отношений. Астрологи говорят, что у вас все сложится удачно.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Гороскоп на 4 декабря 2022 года для Близнецов
Близнецам советуют провести этот день в движении. Полезны будут физические нагрузки. Вторая половина дня удачна для планирования.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 4 декабря 2022 года для Раков
Лев (23 июля – 23 августа)
Гороскоп на 4 декабря 2022 года для Львов
Сегодня Львы будут находиться в очень плохом настроении в первой половине дня, однако ближе к обеду все изменится в лучшую сторону.
Дева (24 августа – 23 сентября)
Гороскоп на 4 декабря 2022 года для Дев.
Дев ждет насыщенный и интересный день. Одинокие представители знака имеют возможность познакомиться с интересными личностями, с которыми можно построить долговременные отношения.
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Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 4 декабря 2022 года для Весов
Весы сегодня будут находиться в подавленном настроении. Вам нужно верить в себя и свои идеи, но не перенапрягайте мозг. Вам все же нужно найти время для отдыха.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 4 декабря 2022 года для Скорпионов
Сведите в этот день к минимуму все контакты с людьми, которые вам неприятны. Если есть такая возможность, выключите телефон и не заглядывайте в соцсети.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп на 4 декабря 2022 года для Стрельцов
В семье Стрельцов могут произойти некоторые проблемы. Будьте готовы к тому, что вам придется отменить свои планы и помочь родным.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 4 декабря 2022 года для Козерогов
День благоприятен для продуктивных знакомств. Вы можете встретить интересного человека, с которым найдете общие интересы и многое другое.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Гороскоп на 4 декабря 2022 года для Водолеев
Посвятите этот день уходу за собой. Вам нужно накопить силы для новой рабочей недели, и попробуйте провести воскресенье в полном релакс.
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 4 декабря 2022 года для Рыб
Астрологи советуют Рыбам завершить все свои старые дела. Также этот день подходит для того, чтобы рассчитаться по долгам или счетам.