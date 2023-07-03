Що астрологи прогнозують всім 12 знакам зодіаку та на що треба звернути увагу – читайте на сайті 24 Каналу.

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Гороскоп на 3 липня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 3 липня 2023 для Овнів

Понеділок для Овнів – гарна нагода вивчити щось нове та загалом присвятити свій час навчанню й саморозвитку.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 3 липня 2023 для Тельців

Тельці бувають дуже зайняті роботою та фінансовими справами. За цим вони не помічають близьких, тому сьогодні варто приділити їм увагу.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 3 липня 2023 для Близнюків

Близнюки можуть сьогодні прислухатися до внутрішнього голосу – він не підведе. Є можливість вибратися зі складних ситуацій.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 3 липня 2023 для Раків

Ракам варто відчути свої перспективи та припинити применшувати свої навички й заслуги. Якщо складаєте план на тиждень й місяць – замахніться на великі цілі.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 3 липня 2023 для Левів

Левам у понеділок варто розставити пріоритети та визначити завдання, які треба зробити перш за все. Так ви швидше досягнете успіху.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 3 липня 2023 для Дів

Дівам слід прислухатися до порад, які вони почують сьогодні від колег або товаришів. Не пропустіть їхні слова повз вуха.

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Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 3 липня 2023 для Терезів

Зірки радять Терезам відчути впевненість у собі та продемонструвати її оточенню. Ви можете відчути сумнів, але піддаватись цьому не треба.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 3 липня 2023 для Скорпіонів

Скорпіонам слід чекати на бумеранг вже найближчим часом. Робіть більше добрих та хороших справ, щоб вони до вас повернулися.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 3 липня 2023 для Стрільців

Понеділок принесе Стрільцям нові можливості та шанси. Звичайно ж, потрібно користуватися ними задля своїх цілей.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 3 липня 2023 для Козерогів

Козероги відчують цілий сплеск емоцій – не виключено, що вони можуть бути негативними. Краще стриматися від різких коментарів та висловлювань, щоб не виникло проблем.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 3 липня 2023 для Водоліїв

Водоліям сьогодні слід звернути увагу на своє здоров'я. Якщо ви помітили певні тривожні дзвіночки – звертайтеся до спеціалістів.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 3 липня 2023 для Риб

Зірки сприятимуть Рибам, які будуть сьогодні неегоїстичними та чуйними. Саме їх супроводжуватиме удача.