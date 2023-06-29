Найближчим часом Стрільці та Водолії відчують свій статус та фінансову стабільність, пише 24 Канал. Вони можуть дозволити собі дорогі покупки.

Дивіться також Зваляться проблеми: 3 знакам зодіаку не пощастить в останні дні червня

Стрілець

Стрільці багато працювали увесь місяць, а тому можуть розраховувати на додатковий дохід або премію. Так вони зможуть дозволити собі коштовну покупку, яку давно планували.

Гороскоп для Стрільців

Водолій

У Водоліїв зросте дохід, а тому вони вирішать, що готові до великих витрат. Та астрологи радять добре зважити всі "за" і "проти" – є шанс, що покупка не принесе вам того, чого ви очікували.

Гороскоп для Водоліїв