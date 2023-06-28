Складний період у житті чекає на Близнюків, Левів та Риб. Останні дні червня видадуться для них не надто приємними, пише 24 Канал.

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Близнюки

В останні дні червня Близнюків супроводжуватимуть негативні емоції – агресія та пригніченість. Вони можуть зриватися на своїх близьких. Потрібно навчитися стриманості, щоб не зіпсувати стосунки з рідними.

Гороскоп для Близнюків

Лев

На Левів можуть часто тиснути в останні дні місяця та порушувати кордони. Їм може бути неприємне спілкування з людьми, що не проявляють повагу. Астрологи радять розірвати з ними контакти.

Гороскоп для Левів

Риби

Риби відчуватимуть труднощі у спілкуванні з колегами та рідними. Складатиметься враження, наче їх відштовхують. Дайте зрозуміти недоброзичливцям, що вас нічого не зламає.

Гороскоп для Риб