Сложный период в жизни ждет Близнецов, Львов и Рыб. Последние дни июня покажутся для них не слишком приятными, пишет 24 Канал.

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Близнецы

В последние дни июня Близнецы будут сопровождать негативные эмоции – агрессия и подавленность. Они могут срываться на своих близких. Нужно научиться воздержанию, чтобы не испортить отношения с родными.

Гороскоп для Близнецов

Лев

На Львов могут часто давить в последние дни месяца и нарушать границы. Им может быть неприятное общение с людьми, не проявляющими уважения. Астрологи советуют разорвать с ними контакты.

Гороскоп для Львов

Рыбы

Рыбы испытывают трудности в общении с коллегами и родными. Создается впечатление, будто их отталкивают. Дайте понять недоброжелателям, что вас ничего не сломает.

Гороскоп для рыб