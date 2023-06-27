Знак зодиака Близнецы считают немного легкомысленным и несерьезным в отношениях, пишет 24 Канал. Есть другие знаки, с которыми у Близнецов лучшая совместимость – это Раки, Весы, Скорпионы и Рыбы.
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Рак
Ракам всегда будет интересно и весело с Близнецами. Они всегда смогут найти общий язык и найти общий знаменатель в случае ссоры.
Гороскоп для Раков
Весы
Весы любят перемены, общение и творчество. Близнецы помогут Весам раскрыться еще лучше, поэтому они будут хорошей парой.
Гороскоп для Весов
Скорпион
Харизма и свободолюбие Скорпионов очень привлекают Близнецов. Это яркие и сильные личности, поэтому Близнецы находят в них своих единомышленников.
Гороскоп для Скорпионов
Рыбы
Рыбы – творческие вдохновители. Они, как и Близнецы, любят много общаться, путешествовать, узнавать новое. С Рыбами у Близнецов больше шансов создать брак.
Гороскоп для Рыб