Знак зодіаку Близнюки вважається трохи легковажним та несерйозним у стосунках, пише 24 Канал. Та є інші знаки, з якими у Близнюків найкраща сумісність – це Раки, Терези, Скорпіони та Риби.

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Рак

Ракам завжди буде цікаво та весело з Близнюками. Вони завжди зможуть порозумітися та знайти спільний знаменник у разі сварки.

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Терези

Терези люблять зміни, спілкування та творчість. Близнюки допоможуть Терезам розкритися ще краще, тому вони будуть хорошою парою.

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Скорпіон

Харизма та волелюбність Скорпіонів дуже приваблюють Близнюків. Це яскраві та сильні особистості, а тому Близнюки знаходять у них своїх однодумців.

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Риби

Риби – творчі натхненники. Вони, як і Близнюки, люблять багато спілкуватися, подорожувати, пізнавати нове. З Рибами у Близнюків найбільше шансів створити шлюб.

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