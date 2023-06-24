Овни, Леви та Стрільці багато працювали останніми тижнями. Удача на їхньому боці, тому вони можуть чекати підвищення зарплати до кінця наступного місяця, пише 24 Канал.

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Овен

Овни не тільки старанно працювали, але й проявляли себе з різного боку та брали відповідальність. Це оцінять колеги й керівництво у вигляді вищої платні. Та пам'ятайте, що результат потрібно щоразу закріплювати.

Гороскоп для Овнів

Лев

Левам доведеться постояти за себе в липні та натякнути на те, що ви заслуговуєте кращої фінансової нагороди. Якщо вам вдасться знайти спільну мову з начальством – сміливо чекайте більших сум у гаманці.

Гороскоп для Левів

Стрілець

Керівництво на роботі нарешті помітить успіхи Стрільців та їхні видатні проєкти. Вони запропонують підвищення заробітньої плати. Якщо пощастить, вдасться підвищитись по кар'єрній драбині.

Гороскоп для Стрільців