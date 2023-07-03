Что астрологи прогнозируют всем 12 знакам зодиака и на что нужно обратить внимание читайте на сайте 24 Канала.

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Гороскоп на 3 июля для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 3 июля 2023 для Овнов.

Понедельник для Овнов – хорошая возможность изучить что-то новое и вообще посвятить свое время обучению и саморазвитию.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 3 июля 2023 для Тельцов

Тельцы бывают очень заняты работой и финансовыми делами. За этим они не замечают близких, поэтому сегодня следует уделить им внимание.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 3 июля 2023 для Близнецов

Близнецы могут сегодня прислушаться к внутреннему голосу – он не подведет. Есть возможность выбраться из сложных ситуаций.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 3 июля 2023 для Раков

Ракам следует почувствовать свои перспективы и прекратить умалять свои навыки и заслуги. Если планируете на неделю и месяц – замахнитесь на большие цели.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 3 июля 2023 для Львов

Львам в понедельник стоит расставить приоритеты и определить задачи, которые нужно сделать прежде всего. Так вы скорее добьетесь успеха.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 3 июля 2023 для Дев

Девам следует прислушиваться к советам, которые они услышат сегодня от коллег или товарищей. Не пропустите их слова мимо ушей.

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Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 3 июля 2023 для Весов

Звезды советуют Весам почувствовать уверенность в себе и продемонстрировать его окружению. Вы можете почувствовать сомнение, но поддаваться этому не нужно.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 3 июля 2023 для Скорпионов

Скорпионам следует ожидать бумеранг уже в ближайшее время. Делайте больше хороших и хороших дел, чтобы они вернулись к вам.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 3 июля 2023 для Стрельцов

Понедельник принесет Стрельцам новые возможности и шансы. Конечно же, нужно пользоваться ими для своих целей.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 3 июля 2023 для Козерогов

Козероги испытают целый всплеск эмоций – не исключено, что они могут быть отрицательными. Лучше удержаться от резких комментариев и высказываний, чтобы не возникло проблем.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 3 июля 2023 для Водолеев

Водолеям сегодня следует обратить внимание на свое здоровье. Если вы заметили некоторые тревожные звоночки – обращайтесь к специалистам.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 3 июля 2023 для Рыб

Звезды будут способствовать Рыбам, которые будут сегодня неэгоистичными и отзывчивыми. Именно их будет сопутствовать удача.