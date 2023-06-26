Тельцы, Девы и Козероги – самые большие транжиры, пишет 24 Канал. Они не умеют откладывать деньги и экономить, а часто живут одним днем.

Смотрите также Денежный бум: каким 3 знакам зодиака повысят зарплату в июле

Телец

Тельцы любят жизнь на широкую ногу и стремятся к богатству. Поэтому из-за этого они тратят свои заработки в основном на что-то материальное. Часто расходы Тельцов превосходят доход.

Гороскоп для Тельцов

Девы

Девы меньше интересуются богатством и роскошью, но все равно транжирят деньги на развлечения или искусство. Они не умеют экономить, а потому испытывают финансовую нестабильность.

Гороскоп для Дев

Козерог

Козероги обожают новые эмоции, поездки, путешествия и приключения. Именно на это идет большая часть их бюджета: о стабильности они не заботятся. Но опрометчивые расходы могут повлечь за собой финансовые трудности.

Гороскоп для Козерогов